Сегодня в Чечне впервые отметили Сабантуй

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

В Чеченской Республике впервые отметили татарский народный праздник Сабантуй, передает ТАСС. Мероприятие прошло в формате театрализованной постановки с национальными танцами, мастер-классами, спортивными играми и дегустацией блюд.

Глава региона Рамзан Кадыров в приветственном слове подчеркнул важность таких мероприятий для сохранения традиционных ценностей и укрепления дружбы народов России.



В ходе фестиваля состоялась церемония подписания соглашения о развитии сотрудничества между Чечней и Татарстаном, а также награждение. Зампредседателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова и региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев были награждены медалями международного союза «Всемирный конгресс татар».

Зампредседателя правительства Татарстана Василь Шайхразиев отметил, что в этом году планируется провести около 400 Сабантуев во всех субъектах России и 35 странах мира. Фестиваль проходил на центральной площади Грозного, где были развернуты стилизованные дома с подворьями. Организаторы приготовили шурпу и чай на 4 тысячи человек. Параллельно проходили соревнования по таким национальным видам спорта, как битье горшков, богатырский молот, бег с ложкой и в мешках.