Подразделения российской армии освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.
Подразделение «Центр» улучшило тактическое положение, нанесло поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое Донецкой Народной Республики.
За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.
Напомним, вчера группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы в ДНР.
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