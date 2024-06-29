Правительство выделило более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями
Правительство выделило более 24,5 миллиарда рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства поступят в фонд «Круг добра», созданный по указу президента России Владимира Путина.
Благодаря этому дети с тяжелыми заболеваниями смогут получить дорогостоящую медицинскую помощь, в том числе лечение за рубежом. На выделенные средства также закупят лекарства, не зарегистрированные в России, медицинское оборудование и технические средства реабилитации.
Напомним, что в Татарстане начали развивать направление в медицине — кардиоонкологию. В Городской больнице №7 появился новый врач, который будет оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями на фоне онкологических заболеваний.
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