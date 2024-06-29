ВС России освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.
В ходе боевых действий российские военные также сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, добавили в ведомстве.
Также бойцы отряда нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.
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