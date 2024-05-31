Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования гибели ребенка в бассейне в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Вчера, 30 мая, в бассейне комплекса «Жемчужина» в селе Новошешминске было обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Татарстану было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Следствие установило, что ребенок, который не умел плавать, пошел купаться в бассейн с двумя сверстниками без присмотра взрослых. В результате мальчик утонул.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних в бассейне.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Всего с начала 2024 года в водоемах Татарстана погибли 12 человек.