Триумф казанских театров: Камаловский, Кариевский и «Экият» возвращаются с «Золотой маской»

«Муть. Мухаджиры» стали лучшим драматическим спектаклем «Золотой маски». Фото: Максим Платонов

Театры Казани удостоились шести наград главной российской театральной премии «Золотая маска», в списке лауреатов — Камаловский, Кариевский и «Экият». Спектакли «Муть. Мухаджиры», «Приключения Рустема» и «Авиатор» в общей сложности были номинированы 18 раз. Даже критики признают, что это настоящий триумф для мастеров сцены из Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».



Победа театра Камала

Триумфаторами возвращаются в Казань казанские актеры с церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска».

Представители театра Камала выходили на сцену дважды. Жюри отметило спектакль «Болганчык еллар. Мөһәҗирләр»/«Муть. Мухаджиры» (был выдвинут в 9 номинациях) главного режиссера Фарида Бикчантаева. Получая статуэтку за победу в номинации «Лучший спектакль. Драматический театр», Бикчантаев рассказал:

— Когда мы приехали сегодня в Москву, мы ловили возможные знаки, которые должны были обязательно нам что-то подсказать. Но когда я сел в кресло, на котором сидел Евгений Вахтангов (это 6-й ряд 13-й место), мое сердце замерло…

В этой же номинации были представлены работы и других национальных театров — Карелии, Марий Эл, Северной Осетии.

Также Камаловский получил приз за работу художника. Предоставлено пресс-службой Камаловского театар

Ранее за «Лучшую работу художника по костюмам. Драматический театр» статуэтку получила художница спектакля Марина Марьянич. Прежде Камаловский уже становился лауреатом «Золотой маски», но это была премия «За вклад в развитие театрального искусства», ее получил патриарх сцены Ринат Тазетдинов. А вот со спектаклем главный татарский академический победил впервые.

Постановка, основанная на книгах Махмута Галяу о татарских переселенцах в Турцию, длится четыре часа. Одну из ведущих ролей играет новая звездочка Камаловского Лейсан Гатауллина.

— Я как раз пересматриваю повтор премии, — призналась «Реальному времени» актриса. — В этом спектакле играет вся труппа, была проделана большая работа, она до сих пор идет. Так что номинация «Самый лучший спектакль» нам очень подходит. Я бесконечно рада такой оценке нашей работы!

У Дилюса Хузяхметова было много премий «Тантана», а теперь есть и «Золотая маска». предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Сказка для взрослых от «Экият»

Главным же триумфатором среди казанцев стал театр «Экият». Спектакль «Авиатор» выиграл трижды: «Лучший спектакль. Театр кукол», «Лучшая работа режиссера. Театр кукол» (Ильгиз Зайниев) и «Лучшая актерская работа. Театр кукол» (Дилюс Хузяхметов). Номинировался четыре раза (еще была работа художника).

«Авиатор» — инсценировка романа Евгения Водолазкина о человеке 1900 года рождения, который проснулся на больничной койке в 1999-м, не помня ничего. Иннокентия Платонова играет Дилюс Хузяхметов: его кукла сделана изо льда, она тает по ходу действия. Сегодня Хузяхметов уже играет дома не менее впечатляющий спектакль «Адәмнәр»/«Люди», с которого начинается фестиваль «Шомбай-fest»

— Мы очень рады, — отметил Ильгиз Зайниев. — Это высокая оценка 90-летней работы нашего театра.

— Если считать и спецпризы, и победы за ансамбль, у меня семь премий «Тантана», — говорит рекордсмен республиканской премии Хузяхметов. — Но любой спектакль — это коллективная работа. А любая премия — это престиж. «Золотая маска» — самая авторитетная премия в России, результаты победы среди театров страны. Я еще не могу поверить в победу. Я ранее тоже номинировался, и в этот раз тоже ехал, не готовясь выиграть. В любом случае, спектакли делаются не для премий, а для саморазвития, для зрителя.

У Кариевского спецприз — «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя». предоставлено пресс-службой театра Кариева

Неожиданный спецприз Кариевского

«За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя» спецпремию жюри получил номинировавшийся пять раз в этом году Кариевский театр — за «Рөстәм маҗаралары»/«Приключения Рустема». Она основана на повести Аделя Кутуя: о мальчике, который становится невидимкой и отправляется на фронт.

— Это было для нас очень неожиданно, — говорит драматург Айдар Ахмадиев. — Мы думали, что все закончилось на номинациях большой формы. И тут нас объявляют. Нам очень приятно за Татарстан, что шесть «Масок» уезжает в Казань. Главное, спасибо Луизе, которая собрала эту команду и придумала, что нужно поставить именно «Приключения Рустема».

Напомним, что Луиза Шарова ушла из театра в апреле этого года, ранее раскритиковав выбор материала для квест-спектакля «Шан кызы».

— Эта награда очень важна как ребятам — Булату Гатауллину и Альбине Гайзуллиной, Диме Солопову, художнику по свету, композитору Миляуше Хайруллиной, так и команде театра в целом, — отмечает экс-директор Кариевского Луиза Шарова. — Административному составу, возможно, где-то даже больше (не шучу!), потому что «Маска» будет подспорьем для получения в дальнейшем качественного финансирования и уже «другого доверия» со стороны вышестоящих инстанций. Прекрасная формулировка номинации. Именно с этим посылом когда-то команда и взялась поднимать материал, никому сегодня особо не известный за пределами филологического мира. Да и как его ставить для современного юного зрителя — это был отдельный вопрос. Никогда не забуду тот момент, когда режиссер Тимур Кулов влетел в кабинет и сказал: «Вот оно, теперь мы знаем… Мы нашли ключ…»

Что осталось за кадром

Любая премия — это еще и поражения. Две номинации в этом году получил «Дервиш» Буинского драматического театра: за лучший драматический спектакль малой формы и главную роль. Руководитель и единственный артист постановки — Раиль Садриев.

В мае он был обвинен в продаже билетов на три показа этого моноспектакля с перечислением денег на ИП супруги. Вахитовский суд постановил, что Садриеву запрещено посещать Буинский театр, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и до 2 июля покидать дом в селе Адав-Тулумбаево по ночам. Так что даже на церемонии он присутствовать не смог. В поддержку Садриева подписали письмо все главные театры Татарстана (кроме Качаловского).

Раилю Садриеву на церемонии запретил приезжать суд. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Премия «Золотая маска» появилась в 1993 году, а в августе 2023-го Союз театральных деятелей расторг контракт с дирекцией АНО «Золотая маска», которая занималась его организацией и начал создавать свою дирекцию, которую в итоге возглавил новый председатель СТД Владимир Машков. Было решено, что театры не будут везти спектакли в Москву, а смотреть их будут на месте, причем заявки должны поддерживать региональные отделения СТД РФ и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции в области культуры. Оценивать спектакли в Татарстане жюри приезжало в конце марта.

— То, что происходило раньше, было во многом залогом того, что у нас сегодня искривлена картина театра, — сказал тогда в Казани ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. — Когда одни и те же люди номинировались и получали «Маски» из года в год, а некоторые великие актеры проживали свою жизнь и умирали, ни разу даже не будучи номинированы.

Один из источников, просивших его не называть, отметил: «Я не считаю, что этой «Маске» надо уделять хотя бы какое-то внимание», — при этом указав, что «плохих спектаклей в списках номинантов не было», ведь список формировали эксперты прежней «Маски».

Нельзя не отметить, что во многих номинациях победа не присуждалась никому — это «Лучшая работа драматурга. Драматический театр», «Лучший спектакль. Опера», «Лучший спектакль. Современный танец» и другие.