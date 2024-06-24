Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги Игр БРИКС на церемонии чествования татарстанских спортсменов в Казанском Кремле

12:39, 24.06.2024 19
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел чествование татарстанских спортсменов, участвовавших в Играх стран БРИКС. Он отметил, что успешное проведение турнира с участием 82 стран показало, что спорт вне политики.

Рустам Минниханов выразил уверенность, что Игры составили достойную конкуренцию Олимпийским играм. Он также подчеркнул, что спортсмены из Татарстана выиграли 38 золотых медалей. Раис республики высоко оценил их спортивное мастерство и вклад в общую копилку сборной России, которая уверенно заняла первое место на соревнованиях.

«Вы показали, что Татарстан — спортивный регион, а Казань — спортивная столица России», — заключил Минниханов.

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