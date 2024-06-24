Рустам Минниханов: «Проведение таких стартов оставляет огромное наследие»

Как Экзам Губайдуллин попал в борцовский «цветник»

Сборная чемпионов . Фото: Мария Зверева

В Казанском кремле сегодня чествовали татарстанских победителей Игр стран БРИКС. «Вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство, целеустремленность и несгибаемую веру в победу», — поздравил спортсменов раис Татарстана Рустам Минниханов и подчеркнул, что 38 завоеванных ими золотых медалей внесли весомый вклад в общую копилку сборной команды России, которая уверенно заняла 1-е место в общекомандном зачете. Подробности — в материале «Реального времени».

Пушечный двор на время превратился в золотой

Большая делегация татарстанских победителей Игр стран БРИКС заполнила зал торжеств Пушечного двора Казанского кремля. Не было только призеров водных видов спорта — пловчихи Софьи Дьяковой и синхронистки Агнии Тулуповой. В это же время соперники наших спортсменов из сборных Белоруссии и Таджикистана, гуляя по кремлю, посещали Благовещенский собор.

Спортсмены ожидали начала церемонии, рассевшись «по интересам». Шахматист Владислав Артемьев — с президентом республиканской федерации Геннадием Захаровым, под чьим руководством татарстанские шахматы успешно развиваются на протяжении более 20 с лишним лет. Гимнаст Даниел Маринов сидел с тренером Радиком Курмангалиным и президентом Федерации спортивной гимнастики Маратом Бариевым. Президент Федерации спортивной борьбы Экзам Губайдуллин оказался в настоящем «цветнике» — в окружении Светланы Липатовой и Екатерины Кошкиной.

Общаясь с журналистами, он рассказывал, что у его подопечных есть медали самых разных достоинств, кроме олимпийских. Но корреспондент «Реального времени» напомнил про олимпийскую награду Липатовой, которую она завоевала в компании со штангистом Артемом Окуловым и фехтовальщицей Викторией Алексеевой по итогам Юношеской Олимпиады 2010 года. Главный тренер сборной России по резерву Ильдар Шаймарданов удивился: «Откуда ты это помнишь?» В 2010 году чемпионов и призеров Юношеской Олимпиады было всего трое. Липатова до сих пор выступает за республику, Окулов ушел в сборную другого региона, но продолжает выступать и стал чемпионом Игр стран БРИКС. Алексеева ушла из спорта, и в фехтовании у нас другие чемпионы, в частности Марта Мартьянова, олимпийская чемпионка, которую на большой общей фотографии с десятками чемпионов, тренеров и спортивных функционеров поставили рядом с раисом РТ Рустамом Миннихановым. Он прекрасно помнил, кого награждал по итогам Олимпиады в Токио.

Раис РТ Рустам Минниханов прекрасно помнил, кого награждал по итогам Олимпиады в Токио. realnoevremya.ru/Мария Зверева

С другой стороны от раиса встал гимнаст Даниел Маринов, который от имени спортсменов поблагодарил Рустама Нургалиевича:

— Огромная честь оказаться в Казанском кремле в такой чемпионской компании, и хотелось бы выразить вам, Рустам Нургалиевич, благодарность от лица спортсменов за личный вклад и уделяемое нам внимание. Приятно видеть, какими темпами развивается спорт, и мы можем принимать такие масштабные международные соревнования, как Игры стран БРИКС, и мы имеем возможность даже в нынешней политической ситуации представлять на международных соревнованиях нашу страну, Россию. А по количеству спортсменов-чемпионов вы можете определить, что у нас получилось выступить на ура.

Даниел Маринов вручил раису республики презент, который представлял собой официальные медали Игр стран БРИКС, поблагодарив его за добрые слова, сказанные в начале торжественной церемонии.

Даниел Маринов вручил раису республики презент, который представлял собой официальные медали Игр стран БРИКС. realnoevremya.ru/Мария Зверева

«Вы в очередной раз доказали, что Татарстан заслуженно признан самым спортивным регионом»

Рустам Минниханов во время Игр стран БРИКС посещал многие соревнования, открывал и закрывал турнир. Запомнилось, как татарстанский лидер в компании с внештатным советником главы правительства РФ по спорту Олегом Матыциным и гостями из Казахстана, акимами Кызылординской и Туркестанской областей, заглядывал на соревнования по борьбе корэш, что называется, в гости к президенту международной федерации Джаудату Миннахметову. Но и по окончании спортивного марафона Рустам Нургалиевич нашел добрые слова в адрес чемпионов:

— Проведение таких мероприятий оставляет огромное наследие, зажигает новые спортивные звезды, обновляется материально-техническая база объектов, популярным становится ведение здорового образа жизни, все больше людей со всего мира узнают о нашем крае, — отметил раис РТ. — Несмотря на сложившуюся в мире геополитическую обстановку, вы продолжаете упорно тренироваться, продемонстрировав на Играх стран БРИКС высокое спортивное мастерство, целеустремленность и несгибаемую веру в победу. Своими победами вы в очередной раз доказали, что Татарстан заслуженно признан самым спортивным регионом, а наша столица Казань — спортивной столицей России.

Антон Кратюк на награждении. realnoevremya.ru/Мария Зверева

Ответную речь от тренерского цеха произнес Ильнур Хайбуллин, наставник чемпионов Игр стран БРИКС Раниса Гилязетдинова и Радика Салахова: «Рустам Нургалиевич, огромная благодарность вам, Министерству спорта республики, всем тренерам и спортсменам за ту феноменальную работу, которую вы все проделали, став к концу соревнований командой друзей, командой чемпионов».