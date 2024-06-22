Футбольный клуб «Рубин» применит дисциплинарные и финансовые санкции к Мирлинду Даку

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» принял решение применить дисциплинарные и финансовые меры в отношении албанского нападающего Мирлинда Даку. Это связано с инцидентом, который произошел на чемпионате Европы в Германии, сообщает ТАСС.

Сборные Албании и Хорватии 19 июня сыграли вничью со счетом 2:2 во втором туре группового этапа чемпионата Европы. После игры игрок произнес оскорбительный лозунг, который был направлен против македонцев и сербов.

Мирлинда Даку играет в казанском «Рубине» на позиции нападающего. В прошедшем сезоне игрок сыграл в 28 матчах, в которых оформил 10 голов и 4 результативные передачи.

Разиль Самигуллин