Путин анонсировал новые меры поддержки, Татарстан сохранил инвестпозиции, а Набиуллина — ключевую ставку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 7 июня.
- На XXVII Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин выступил с речью, в которой заявил об индексации пенсий работающих пенсионеров, расширении программы семейной ипотеки и приравнивании индексации МРОТ к общему росту зарплат в экономике. Также он отметил большой потенциал БРИКС для присоединения новых участников и подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на препятствия и нелегитимные санкции.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ заявил, что практически все лидеры стран БРИКС уже подтвердили свое участие в казанском саммите, который пройдет с 22 по 24 октября 2024 года.
- Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, уступив лишь Москве. Рейтинг был представлен на Петербургском международном экономическом форуме и учитывает 70 показателей, включая регуляторную среду, инфраструктуру и поддержку малого предпринимательства. Республика также вошла в число регионов-лидеров по внедрению нового инвестиционного стандарта, что способствует повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий для бизнеса и инвесторов.
- Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор не исключает ее повышения в дальнейшем. Начиная с 28 февраля 2022 года ключевая ставка выросла с 9,5%. Следующее заседание совета директоров Банка России по ней пройдет 26 июля 2024 года.
- В начале мотосезона 2024 года произошел резкий рост аварийности на дорогах с участием мототехники. За первые пять месяцев было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек и 48 получили травмы. Одной из причин роста аварий называют падение культуры вождения мотоциклистов, а также всплеск активности регистрации мототранспорта, особенно китайской продукции. В ситуации на дорогах разбиралось «Реальное время».
- Спустя четыре года в Россию из Бразилии экстрадирован Денис Асфандьяров, обвиняемый в мошенничестве на сумму 67 млн рублей с квартирами в Казани. В 2019 году он был задержан и отпущен под домашний арест, но в 2020-м сбежал. В России ему инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
- Прокурор Татарстана подал иск к ректору КНИТУ-КАИ и его супруге на сумму 33 миллиона рублей, требуя изъять имущество на 9 миллионов и взыскать 24 миллиона. Предварительное заседание по делу было назначено на сегодня — 7 июня. Однако ответчики не явились на заседание — их адвокат представила возражения на иск. Обо всех тонкостях проходящего дела — в материале «Реального времени».
- На время проведения Игр стран БРИКС в Татарстане с 13 по 22 июня 2024 года ограничили розничную продажу алкоголя с 8.00 до 17.00 в 12 торговых точках рядом со спортивными объектами. По словам Госалкогольинспекции республики, данная мера направлена на обеспечение безопасности во время мероприятия.
- Спортивный арбитражный суд признал неправомерным решение Европейского союза настольного тенниса о неприглашении российских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой организации, а также отстранение российских клубов по настольному теннису в сезоне-2021/22.
- В МВД России прокомментировали уголовное дело об афере со строительством частных жилых домов в Казани и четырех районах Татарстана. По версии следствия, фирма собрала от 3 до 10 млн рублей с потерпевших, но обязательства не выполнила. Ущерб может превышать 100 млн рублей. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в составе группы в особо крупном размере.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и обсудил перспективы расширения торгово-экономического, научно-технического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами. Стороны подписали протокол о сотрудничестве.
- Также Минниханов провел встречу с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Они обсудили развитие международного сотрудничества и подписали соглашение о поддержке компании со стороны Татарстана.
- Авиакомпания «Аэрофлот» запланировала отказаться от закупки казанских самолетов Ту-214 и обновить парк только отечественными МС-21. В данный момент компания обсуждает с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) поставки 339 новых МС-21 (прежняя цифра — 210), ранее в то же число входили также 89 Sukhoi Superjet 100 и 40 Ту-214. Ожидается, что новые самолеты будут поставлены в четвертом квартале следующего года.
Ключевые события 835-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.
- Также дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями.
- Военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
- Сегодня вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел города Луганска, выпустив не менее шести ракет. По предварительным данным, это были ракеты типа ATACMS. ПВО удалось сбить большую часть из них, но есть прилеты по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибло четыре человека и пострадало 43.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 610 самолетов, 274 вертолета, 25 326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 287 танков и других боевых бронированных машин, 1 330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 188 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 336 единиц специальной военной автомобильной техники.
Олег Исаков
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