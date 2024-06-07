Спортивный арбитражный суд снял с россиян запрет на участие в турнирах Европейского союза

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Европейского союза настольного тенниса о неприглашении российских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой организации, передает ТАСС.

В начале марта 2022 года Союз тенниса принял решение о неприглашении российских спортсменов, официальных лиц на соревнования, организуемые под своей эгидой, запретил национальную символику (флаг, гимн) России, а также дисквалифицировал российские клубы в европейской Лиге чемпионов сезона‑2021/22.

Также суд признал неправомерным отстранение российских клубов по настольному теннису в сезоне-2021/22.

