Раис Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с главой Wildberries Татьяной Бакальчук

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук в рамках Петербургского международного экономического форума.

— Wildberries активно наращивает свое присутствие в Татарстане, и число предпринимателей на платформе растет. На данный момент зарегистрировано более 20 тысяч личных кабинетов, — отметила Бакальчук. — Компания принимает активное участие в реализации обучающих мероприятий и проводит масштабные форумы-марафоны.

Поддержка Татарстана позволяет продвигаться на внешние площадки, а это значит, что расширяется рынок и для производителей республики, реализующих свой товар через площадку. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи стороны обсудили развитие международного сотрудничества. Они заключили, что поддержка Татарстана позволяет компании выходить на внешние площадки, что в свою очередь помогает расширять рынок для производителей республики, реализующих свои товары через платформу маркетплейса. По итогам встречи Татарстан и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве.

Бакальчук ранее в шутку заявила о необходимости создать новое министерство для контроля работы торговых сетей и маркетплейсов.

Кроме того, в присутствии Рустама Минниханова компания «Ак Барс» подписала ряд стратегических соглашений. Теперь холдинг будет сотрудничать с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в инженерной, научной и образовательной сферах, а также консультировать по вопросам выпуска изделий.