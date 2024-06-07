Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ возросло до 4 человек

Число погибших при обстреле Луганска со стороны ВСУ возросло до четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей республики.

Также вследствие обстрела пострадало 43 человека.

Массированный обстрел Луганска произошел сегодня. По городу было выпущено не менее шести ракет. По предварительным данным, это были ракеты типа ATACMS. Большую часть из них удалось сбить системам ПВО.