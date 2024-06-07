«Безобразная езда»: в Татарстане наблюдается рекордное за пять лет число погибших в ДТП с мотоциклами

В Госавтоинспекцию пригласили представителей мотосообществ и мотоклубов, чтобы обсудить проблему аварийности на дорогах

Фото: Динар Фатыхов

В начале мотосезона 2024 года произошел резкий рост аварийности на дорогах с участием мототехники. За первые пять месяцев было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а 48 получили травмы. Эти цифры приближаются к прошлогодней статистике, когда общее количество аварий составило 69 — с тремя погибшими и 73 пострадавшими. Почему ГИБДД решила активно взяться за контроль мотоциклистов — в материале «Реального времени».



«Одна из причин роста ДТП — падение культуры вождения мотоциклистов»

После прошедшего месяца мотосезона статистика показывает, что не все участники дорожного движения полностью осознают опасность получения травм в авариях. Такой тезис озвучили на круглом столе Госавтоинспекции с представителями мотосообществ и мотоклубов.

— Мотоцикл не обладает системой пассивной безопасности. В случае ДТП даже небольшое столкновение может привести к серьезным травмам, — начал свой доклад замначальника УГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

С начала сезона в ДТП с мотоциклами уже погибло восемь человек — рекордное число за пять лет. Приводим все показатели по авариям:

Год (5 месяцев) Количество аварий Погибло Ранено 2020 30 3 32 2021 43 2 46 2022 26 1 26 2023 69 3 73 2024 (апрель, май, июнь) 46 8 48



— В одном из ДТП, которое произошло в начале мотосезона, погибли сразу три человека. Мотоцикл был обут в слики, которые запрещено использовать во время дождя. Прошу обратить внимание на то, что в мотосообществе есть нерадивые продавцы, которые преследуют лишь одну цель — быстрее продать и заработать деньги. И мы даже не говорим о сверхсуммах, а, наоборот, о копейках, которые стоят кому-то жизни, — поднял вопрос некачественных компонентов спикер.

— Помимо этого, оба средства были с аннулированной регистрацией. И мы знаем, что это порождает одно — безнаказанность, поскольку штрафы этим водителям не приходят. Одна из причин роста ДТП — падение культуры вождения мотоциклистов, — отметил он.

В свою очередь, лидер мотоклуба «МотоДжимхана Казань», руководитель мотошколы Safarmotors Ильшат Сафаров призвал понять, что не все водители — нарушители. Он подчеркнул, что их количество невелико — всего около 5—7%. Мотоклубы обычно нацелены на безопасное вождение и представляют собой ответственных участников дорожного движения. А поведение тех, кто нарушает ПДД, не должно ложиться тенью на остальных, заявил Сафаров.

— Могу выразить полное согласие с тем, что сейчас творится на дорогах: это повышение аварийности, безобразная езда, появление мотоциклистов без навыков вождения, — подтвердил замдиректора мотоклуба Red Square Chapter Russia Юрий Шилов.

Больше зарегистрированной мототехники — больше аварий

На 2024 год в ГИБДД было зарегистрировано 14 437 единиц мототранспорта, прирост составил 926 единиц, в 2022-м — +581, в 2021-м — +265.

— Если обратить внимание на статистику за последние четыре года по росту числа зарегистрированных мотоциклов, можно увидеть всплеск активности. Такого количества мотоциклов ранее не фиксировалось. Особенно заметен прирост китайской продукции, — отметил Самигуллин.

«Родители задают вопрос: «А шлема разве недостаточно?»

На встрече также обсуждали возможность детского вождения, поскольку родители покупают несовершеннолетним их первые питбайки, багги или мопеды. Их юные владельцы нередко становятся жертвами аварий.

— Зачастую данная техника закупается детям, чтобы они передвигались в местах вне дорог. Но как ни крути, дети, в силу баловства, начинаю выезжать на грунтовые дороги, а в дальнейшем и на дороги общего пользования. Когда родители с детьми приходят в школу, то часто задают вопрос по экипировке: «А шлема разве недостаточно?» Нужно понимать, что он защищает только голову, но не шею и другие части тела, — рассказал руководитель мотошколы Сафаров.

Но другого мнения придерживается представитель магазина мототехники.

— В наших дилерских центрах экипировку покупают почти 100% клиентов. На момент покупки никто не отказывается от этого, родители всегда настаивают. Но когда дети начинают кататься самостоятельно, особенно в такую жару, то они начинают снимать ее. Сначала это мотоботы, потом «черепаха», а в конце — шлем. И это становится ответственностью родителей, — пояснил представитель дилерского центра сети магазинов мототехники «Капитан» Михаил Гомберг.

Жители Казани жалуются на шумность техники

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции было заведено 108 материалов административного уровня за превышение шума. Впоследствии регистрации средств были аннулированы.

— С начала мотосезона начинают приходить жалобы от граждан, особенно из тех домов, которые расположены по основным транспортным артериям — на проспекте Универсиады, Салимжанова, Горьковском шоссе, Павлюхина и других.

Самигуллин напомнил, что использовать выхлопные системы, которые предназначены для гонок, в городе просто неприемлемо.

