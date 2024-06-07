«Безобразная езда»: в Татарстане наблюдается рекордное за пять лет число погибших в ДТП с мотоциклами
В Госавтоинспекцию пригласили представителей мотосообществ и мотоклубов, чтобы обсудить проблему аварийности на дорогах
В начале мотосезона 2024 года произошел резкий рост аварийности на дорогах с участием мототехники. За первые пять месяцев было зафиксировано 46 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а 48 получили травмы. Эти цифры приближаются к прошлогодней статистике, когда общее количество аварий составило 69 — с тремя погибшими и 73 пострадавшими. Почему ГИБДД решила активно взяться за контроль мотоциклистов — в материале «Реального времени».
«Одна из причин роста ДТП — падение культуры вождения мотоциклистов»
После прошедшего месяца мотосезона статистика показывает, что не все участники дорожного движения полностью осознают опасность получения травм в авариях. Такой тезис озвучили на круглом столе Госавтоинспекции с представителями мотосообществ и мотоклубов.
— Мотоцикл не обладает системой пассивной безопасности. В случае ДТП даже небольшое столкновение может привести к серьезным травмам, — начал свой доклад замначальника УГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.
С начала сезона в ДТП с мотоциклами уже погибло восемь человек — рекордное число за пять лет. Приводим все показатели по авариям:
|Год (5 месяцев)
|Количество аварий
|Погибло
|Ранено
|2020
|30
|3
|32
|2021
|43
|2
|46
|2022
|26
|1
|26
|2023
|69
|3
|73
|2024 (апрель, май, июнь)
|46
|8
|48
— В одном из ДТП, которое произошло в начале мотосезона, погибли сразу три человека. Мотоцикл был обут в слики, которые запрещено использовать во время дождя. Прошу обратить внимание на то, что в мотосообществе есть нерадивые продавцы, которые преследуют лишь одну цель — быстрее продать и заработать деньги. И мы даже не говорим о сверхсуммах, а, наоборот, о копейках, которые стоят кому-то жизни, — поднял вопрос некачественных компонентов спикер.
— Помимо этого, оба средства были с аннулированной регистрацией. И мы знаем, что это порождает одно — безнаказанность, поскольку штрафы этим водителям не приходят. Одна из причин роста ДТП — падение культуры вождения мотоциклистов, — отметил он.
В свою очередь, лидер мотоклуба «МотоДжимхана Казань», руководитель мотошколы Safarmotors Ильшат Сафаров призвал понять, что не все водители — нарушители. Он подчеркнул, что их количество невелико — всего около 5—7%. Мотоклубы обычно нацелены на безопасное вождение и представляют собой ответственных участников дорожного движения. А поведение тех, кто нарушает ПДД, не должно ложиться тенью на остальных, заявил Сафаров.
— Могу выразить полное согласие с тем, что сейчас творится на дорогах: это повышение аварийности, безобразная езда, появление мотоциклистов без навыков вождения, — подтвердил замдиректора мотоклуба Red Square Chapter Russia Юрий Шилов.
Больше зарегистрированной мототехники — больше аварий
На 2024 год в ГИБДД было зарегистрировано 14 437 единиц мототранспорта, прирост составил 926 единиц, в 2022-м — +581, в 2021-м — +265.
— Если обратить внимание на статистику за последние четыре года по росту числа зарегистрированных мотоциклов, можно увидеть всплеск активности. Такого количества мотоциклов ранее не фиксировалось. Особенно заметен прирост китайской продукции, — отметил Самигуллин.
«Родители задают вопрос: «А шлема разве недостаточно?»
На встрече также обсуждали возможность детского вождения, поскольку родители покупают несовершеннолетним их первые питбайки, багги или мопеды. Их юные владельцы нередко становятся жертвами аварий.
— Зачастую данная техника закупается детям, чтобы они передвигались в местах вне дорог. Но как ни крути, дети, в силу баловства, начинаю выезжать на грунтовые дороги, а в дальнейшем и на дороги общего пользования. Когда родители с детьми приходят в школу, то часто задают вопрос по экипировке: «А шлема разве недостаточно?» Нужно понимать, что он защищает только голову, но не шею и другие части тела, — рассказал руководитель мотошколы Сафаров.
Но другого мнения придерживается представитель магазина мототехники.
— В наших дилерских центрах экипировку покупают почти 100% клиентов. На момент покупки никто не отказывается от этого, родители всегда настаивают. Но когда дети начинают кататься самостоятельно, особенно в такую жару, то они начинают снимать ее. Сначала это мотоботы, потом «черепаха», а в конце — шлем. И это становится ответственностью родителей, — пояснил представитель дилерского центра сети магазинов мототехники «Капитан» Михаил Гомберг.
Жители Казани жалуются на шумность техники
С начала года сотрудниками Госавтоинспекции было заведено 108 материалов административного уровня за превышение шума. Впоследствии регистрации средств были аннулированы.
— С начала мотосезона начинают приходить жалобы от граждан, особенно из тех домов, которые расположены по основным транспортным артериям — на проспекте Универсиады, Салимжанова, Горьковском шоссе, Павлюхина и других.
Самигуллин напомнил, что использовать выхлопные системы, которые предназначены для гонок, в городе просто неприемлемо.
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