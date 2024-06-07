В Казани ограничат продажу алкоголя во время Игр стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Госалкогольинспекция Татарстана ввела ограничение на продажу алкоголя во время проведения Игр стран БРИКС.

— В связи с проведением Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС» в Татарстане вводится временное ограничение розничной продажи алкогольной продукции, — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 8.00 до 17.00 часов в торговых точках, расположенных рядом со спортивными объектами, в период с 13 по 22 июня 2024 года.

В инспекции республики пояснили, что данная мера направлена на обеспечение безопасности во время проведения мероприятия. Полный список адресов, попадающих под ограничение, включает 12 точек продаж.