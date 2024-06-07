Татарстан подписал торговое соглашение с Республикой Сербской

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения торгово-экономического, научно-технического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами.

— Возможности для сотрудничества у нас большие, в первую очередь в области экономики, — подчеркнул Минниханов.

Среди перспективных направлений для взаимодействия стороны обозначили нефтехимию, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.

На сегодняшний день показатели товарооборота между сторонами весьма низкие — чуть более 67 тысяч долларов. Однако обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества для достижения более существенных показателей. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Милорад Додик сообщил, что накануне встречался с Владимиром Путиным, который приветствовал решение о подписании документа о сотрудничестве. Президент Республики Сербской поблагодарил Рустама Минниханова за все, что он сделал для развития сотрудничества.

В завершение встречи Рустам Минниханов и Милорад Додик подписали протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской.