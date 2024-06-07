Татарстан подписал торговое соглашение с Республикой Сербской
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения торгово-экономического, научно-технического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами.
— Возможности для сотрудничества у нас большие, в первую очередь в области экономики, — подчеркнул Минниханов.
Среди перспективных направлений для взаимодействия стороны обозначили нефтехимию, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.
Милорад Додик сообщил, что накануне встречался с Владимиром Путиным, который приветствовал решение о подписании документа о сотрудничестве. Президент Республики Сербской поблагодарил Рустама Минниханова за все, что он сделал для развития сотрудничества.
В завершение встречи Рустам Минниханов и Милорад Додик подписали протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской.
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