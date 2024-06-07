«Готов быть двоечником дальше»: Татарстан сохранил позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Фото: Динар Фатыхов

«Сергей Семенович, я не претендую, зонтик Москвы для нас очень подходит»

Татарстан остался на втором месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.



Первое место также заняла Москва. Вторую строчку с Татарстаном разделила Нижегородская область. Тройку замкнули Башкирия, Подмосковье и Тюменская область. В целом рейтинг выглядит так.

— Сергей Семенович [Собянин], я не претендую, зонтик Москвы для нас очень подходит. Готов быть двоечником дальше, если это позволит руководство, — пошутил раис Татарстана Рустам Минниханов. — В целом, дело очень полезное, мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого есть каике-то интересные решения. Так держать. Бик зур рэхмет! Спасибо!

Насчет рейтинга в шутливой форме высказался и глава Башкирии Радий Хабиров:

— Я вот завтра домой прилечу, меня жители окружат и спросят: «Как рейтинг? Что поставили?» Я скажу: «Ну тройку поставили». Они говорят: «А татары?» Отвечаю: «Опять двойку». Ну тогда лучше. Они мне скажут: «Может, нам все-таки где-то рядом быть?» Это в смысле нам к вам или вам к нам, разберемся.

Татарстан — в лидерах по внедрению нового инвестстандарта

Рейтинг был запущен нынешним министром обороны России Андреем Белоусовым в 2014 году и составляется Агентством стратегических инициатив уже 11 лет. Татарстан шестой год подряд удерживает вторую строчку. При формировании списка анализируются 70 показателей. Среди них регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Татарстан также вошел в число регионов-лидеров внедрения нового инвестиционного стандарта.

Как отметил Рустам Минниханов, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата — это важный ориентир для повышения инвестиционной привлекательности субъектов, а регионы могут видеть свои резервы и выстраивать дальше работу по улучшению условий для бизнеса и инвесторов. В целом по итогам 2023 года в экономику республики привлечено 1,1 триллиона рублей инвестиций.

Дарья Пинегина