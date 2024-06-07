Владимир Путин на ПМЭФ анонсировал новые меры поддержки и заявил о росте экономики России

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. Он заявил об индексации пенсий работающих пенсионеров, расширении программы семейной ипотеки и приравнивании индексации МРОТ к общему росту зарплат в экономике. «Реальное время» приводит главные тезисы речи президента России, которая длилась ровно час.

«Страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов»

Глава государства начал выступление с характеристики ситуации в мире.

— Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укреплением своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях — государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. Неправдами — это плохо, а вот правдами — это хорошо, — заявил Владимир Путин.

По его словам, сейчас в странах мира наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни.

— Он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли, — подчеркнул президент России. — Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны.

Огромный потенциал БРИКС

БРИКС имеет большой потенциал в присоединении новых стран-участниц, заявил президент России Владимир Путин. К работе уже присоединились Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия, благодаря чему доля объединения в мировом ВВП выросла до 36%.

— БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников, и такое стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов с БРИКС на разных континентах мы, конечно же, приветствуем и будем поддерживать, — подчеркнул он.

По его словам, Россия продолжит развивать отношения в рамках БРИКС не только в части экономики и финансов, но и в сфере безопасности, гуманитарного сотрудничества и других отраслях.

«Наши темпы превышают среднемировые»

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на препятствия и нелегитимные санкции, заявил Путин, — страна активно развивает логистику, географию сотрудничества:

— Так, укрепляются наши отношения со странами Азии (рост 60% с 2020-го по 2023 год), Ближнего Востока (рост в 2 раза), Африки (69%) и Латинской Америки (42%).

Он напомнил, что российская экономика по паритету покупательной способности поднялась на 4-е место.



— Мы оказались впереди Японии, — сказала Путин. (Этот факт зал встретил аплодисментами.) — Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача. И дело не только в рядом с нами стоящих по шкале экономик ФРГ либо Японии. Дело в том, что и другие страны не стоят на месте. Индонезия наступает на пятки всем. Население растет, экономика развивается. Мы никогда об этом не должны забывать.

В прошлом году рост ВВП страны составил 3,6%, за первый квартал 2024-го — 5,4%.

— То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями, — заметил Путин.

В Россию продолжают активно вкладываться — сейчас в стране действуют 30 млн розничных инвесторов, их общий объем активов оценивается в более чем 9 трлн рублей. По словам Путина, нужно ввести налоговый вычет для групп компаний:

— Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета. Он позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие, уменьшить налог на прибыль. С текущего года вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний, а также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета.

Еще Путин предложил обсудить закрепление в законодательстве инвестиционного стандарта.

«Это будет действительно справедливо»

Одно из главных предложений — возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, которая не проводилась из-за финансовых и бюджетных ограничений. Это Путин анонсировал еще до выступления на ПМЭФ.

— Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать решение вопроса в интересах людей, — заявил президент России. — С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо. Прошу партию «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию, — заявил президент России.

В весеннюю сессию российский лидер поручил принять и закон, который создаст правовую базу для креативной индустрии:

— Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки.

Кроме того, он предложил увеличить срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений (ПДС) — с трех до десяти лет.

— Считаю правильным и обоснованным продлить его минимум до 10 лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса — чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы, — сказал Путин.

Запуск доппрограмм по льготной ипотеке и увеличение МРОТ

Еще одна инициатива — расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.

— Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших, многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года, — заявил Владимир Путин.

Также он заявил об индексации МРОТ.

— Он уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции, и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в нашей экономике людей, — подчеркнул президент России.

Таким образом, МРОТ в 2025 году составит 48% медианной зарплаты, к 2030 году он должен составить не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Дарья Пинегина