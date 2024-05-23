Рустам Минниханов ознакомился с инвестпроектами НКНХ — ЭП-600 и механическим заводом

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов посетили комплекс производств «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), где ознакомились с реализацией новых инвестиционных проектов — ЭП-600 и механического завода. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



На данный момент общий прогресс проекта ЭП-600 составляет 93,2%. Первую продукцию планируют получить уже в конце 2024 года. Сейчас на комплексе стартовали работы по пусконаладке компрессора пирогаза — это основа производства пиролиза. Мощность установки составляет 39,9 МВт/ч. Первую продукцию планируют получить уже в конце 2024 года.



Еще один инвестиционный проект — создание современного механического завода. Доля российского оборудования на обновленном производстве составит более 90%. Проект запустят в конце 2025 года.

— Нет сомнений, что это будет современный завод, с передовым оборудованием. Важно также наладить обмен опытом, обмен компетенциями. Все возможности для этого есть, — отметил Рустам Минниханов.