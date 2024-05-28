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Комитет Госсовета Татарстана одобрил назначение выборов на 8 сентября

12:16, 28.05.2024
Комитет Госсовета Татарстана одобрил назначение выборов на 8 сентября
Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госсовет Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту единогласно поддержать назначение даты выборов депутатов. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании ГС 6 июня.

Согласно документу, выборы депутатов в Государственный совет Татарстана седьмого созыва состоятся 8 сентября 2024 года.

Накануне завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого будут определены кандидаты от партии в депутаты Государственного совета Татарстана седьмого созыва. Всего было выставлено 312 кандидатов.

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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