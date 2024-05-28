Старт строительства завода «Аммоний-2» планируется в мае 2025 года

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В Менделеевском районе Татарстана планируется создать особую экономическую зону площадью 900 га. Она будет находиться в границах Татарско-Челнинского поселения. Старт строительства завода «Аммоний-2» планируют в мае 2025 года. Об этом сообщил директор завода Юрий Разбежкин.

Напомним, 3 года назад наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» под председательством раиса РТ Рустама Минниханова одобрил проект строительства завода «Аммоний-2» в Менделеевском районе. Новый комплекс рассчитан на дополнительный выпуск аммиака, карбамида и метанола, что приведет к удвоению производства. Исходным сырьем должен стать природный газ. Стоимость проекта — 1,5 млрд евро. Предполагаемый срок ввода — 2027 год.

Разиль Самигуллин