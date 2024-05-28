Уголовная ответственность за дипфейки, «возвращение» ГАИ, 3,6 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 28 мая.
- В России может появиться уголовная ответственность за использование технологии дипфейка в преступных целях. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе. За подмену голоса или изображения человека для совершения таких преступлений, как клевета, кража, мошенничество и вымогательство, предлагают ввести штрафы до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до 7 лет.
- Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) переименовали в ГАИ (Госавтоинспекция). Об этом сегодня в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России сообщил глава ведомства Михаил Черников.
- Владимир Путин заявил, что Россия будет действовать по своему усмотрению, независимо от того, кто будет находиться на территории Украины. Он также отметил, что возможный ввод западных войск на Украину может привести к конфликту в Европе и глобальному конфликту. По словам Путина, вопрос о легитимности власти на Украине требует глубокого анализа — он уточнил, что в стране предусмотрено продление полномочий только Верховной Рады.
- Кабмин Татарстана внес на предварительное рассмотрение проект закона об изменении бюджета на ближайшие 3 года. Согласно документу, который могут рассмотреть 6 июня на очередном заседании Госсовета, бюджет на 2024 год станет дефицитным. В итоге доходы составят 429,9 миллиарда рублей, расходы — 446,6 миллиарда.
- В Белом доме допустили ввод полного эмбарго на экспорт из России. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. По его словам, поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать объекты на территории РФ, якобы не являются эскалацией конфликта.
- На повышение зарплаты бюджетников в Татарстане выделят 3,6 млрд рублей. Документ об изменении бюджета проходит антикоррупционную проверку. Зарплаты бюджетников планируется повысить с 1 июля 2024 года, последний раз их поднимали в сентябре 2022-го.
- К началу купального сезона в Татарстане планируется открыть 67 мест отдыха у воды, в том числе 14 новых. Об этом рассказал сегодня главный государственный инспектор по маломерным судам республики Юрий Венедиктов. Пляжи будут доступны в 46 муниципальных районах Татарстана, а также на территориях баз отдыха и ведомств, санаториев и детских оздоровительных лагерей.
- Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны стать членом БРИКС. В кабмине считают, что вступление Таиланда в БРИКС поможет укрепить его роль в мире, расширит возможности страны в процессе создания нового миропорядка.
- Руководитель Управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев выступил с инициативой ужесточить штрафы за нарушения правил перевозки и содержания скота. Кроме того, он предложил создать в Татарстане организацию, оборудованную санитарными бойнями, чтобы сократить риск распространения инфекций у животных.
- В Менделеевском районе Татарстана создадут особую экономическую зону площадью 900 га. Старт строительства завода «Аммоний-2» запланирован на май 2025 года. Новый комплекс рассчитан на дополнительный выпуск аммиака, карбамида и метанола, что удвоит производство.
- Госдума в третьем чтении приняла поправку в УК, которая увеличивает порог ущерба в делах о нарушении авторских и смежных прав: крупный ущерб — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, особо крупный — от 1 млн до 2 млн рублей. Также поменялись пороги ущерба по статье 165 УК РФ: крупный — от 250 тыс. до 1 млн рублей, особо крупный — от 1 млн до 4 млн рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
- Принят закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.
- Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению единогласно рекомендовал поддержать назначение даты выборов депутатов. Выборы депутатов в Государственный совет Татарстана седьмого созыва состоятся 8 сентября 2024 года.
- Участники рынка кино, литературы и искусства отреагировали на новые штрафы за распространение или демонстрацию наркотических и психотропных предметов и веществ в своих работах без соответствующей маркировки. По их мнению, данное требование закона можно будет выполнить, если маркировать контент, выпущенный после 1 сентября 2024 года. Авторы заявили, что более короткие сроки исполнения могут привести к массовым претензиям и значительным штрафам регуляторов к игрокам рынка, которые не смогут исполнить требование из-за недостаточного количества времени. Они также надеются на то, что новый закон будет работать только в сторону нового, еще не вышедшего на публику контента и не будет затрагивать уже вышедшие работы.
Ключевые события 825-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 182 танка и других боевых бронированных машин, 1 322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 060 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интернет-газета «Реальное время»Общество Татарстан