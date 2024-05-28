Путин: «Мы все равно будем делать так, как считаем нужным»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

— Мы все равно будем делать так, как считаем нужным, вне зависимости от того, кто будет находиться на территории Украины, — заявил Президент России Владимир Путин журналистами по итогам визита в Ташкент.

Он также отметил, что возможный ввод западных войск на Украину — это нагнетание и еще один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту.

Также глава государства отметил, что вопрос о легитимности власти в Украине требует глубокого анализа. Согласно Конституции Украины, полномочия могут быть продлены только для Верховной Рады, о продлении полномочий главы государства в законодательстве страны не говорится.