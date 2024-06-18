Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан

Фото: Дарья Пинегина

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан в случае, если у них нет законных оснований находиться на территории России, сообщает ТАСС.

В том числе нижняя палата приняла законопроект в отношении полиции, которая имеет право принимать решение о выдворении иностранцев из страны.

Стоит подчеркнуть, что 10 июня Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта о введении в России режима миграционной высылки.

Разиль Самигуллин