Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан в случае, если у них нет законных оснований находиться на территории России, сообщает ТАСС.
В том числе нижняя палата приняла законопроект в отношении полиции, которая имеет право принимать решение о выдворении иностранцев из страны.
Стоит подчеркнуть, что 10 июня Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта о введении в России режима миграционной высылки.
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