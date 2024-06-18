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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан

15:57, 18.06.2024
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан
Фото: Дарья Пинегина

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан в случае, если у них нет законных оснований находиться на территории России, сообщает ТАСС.

В том числе нижняя палата приняла законопроект в отношении полиции, которая имеет право принимать решение о выдворении иностранцев из страны.

Стоит подчеркнуть, что 10 июня Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта о введении в России режима миграционной высылки.

Разиль Самигуллин

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