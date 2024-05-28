ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Фото: Максим Платонов

ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

— Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция, не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть, — заявил Черников.

Напомним, Государственная автомобильная инспекция была учреждена в 1936, а начиная с 1998 года ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).