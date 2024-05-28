Бюджету Татарстана на 2024 год добавят дефицита

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана внес на предварительное рассмотрение проект закона об изменении бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, который могут рассмотреть 6 июня на очередном заседании Госсовета, бюджет-2024 станет дефицитным. Подробнее об источниках расходов и доходов — в материале «Реального времени».

Бюджет может уйти в минус на 16,6 миллиарда

Напомним, бюджет Татарстана на этот год утвердили в ноябре 2023-го. Он предусматривал доходы и расходы в размере по 399,6 миллиарда рублей.

— Мы долго обсуждали его с раисом РТ Рустамом Миннихановым, премьер-министром Алексеем Песошиным, с коллегами из депутатского корпуса и не оставили возможности рассчитывать на увеличение доходов в бюджет 2024 года по тем нашим расходам, которые мы запланировали по госпрограммам, проектам и всем делам. Думаю, это, с одной стороны, осторожность, с другой — уверенность. Эти дополнительные доходы — получишь их или нет, если нет, то придется резать проект. И мы построили бюджет таким образом, — говорил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в январе 2024 года.

Теперь же предлагается увеличить доходную часть на 30,3 миллиарда, расходную — на 47 миллиардов. Таким образом, изначально бездефицитный бюджет уйдет в минус на 16,6 миллиарда. В проекте утверждается, что этот показатель «обеспечен соответствующими источниками финансирования». В итоге доходы составят 429,9 миллиарда, расходы — 446,6 миллиарда.

3,75 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, 430 млн от ВЭБ.РФ на «Менделеевск 2.0»: за счет чего увеличат доходы

За счет налоговых и неналоговых поступлений доходы увеличат на 23,7 миллиарда — с учетом исполнения бюджета республики за 4 месяца 2024 года. Плановое назначение по налогу на прибыль организаций предлагается сделать больше на 5 миллиардов, по НДФЛ — на 4 миллиарда. Объем неналоговых доходов увеличат на 14,7 миллиарда.

— Изменения вносятся с учетом факта и динамики ожидаемых поступлений по доходам от размещения средств бюджета Республики Татарстан на банковских депозитах и доходам от продажи материальных и нематериальных активов, — следует из пояснительной записки.

Еще 6,6 миллиарда появятся за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений по 18 направлениям, среди которых:

реконструкция аэропорта Казани в рамках подготовки к саммиту стран БРИКС 2024 года — 3,75 миллиарда рублей (еще столько же потратят из бюджета Татарстана, — прим. ред.);

строительство инженерной инфраструктуры муниципального промышленного парка «Менделеевск 2.0» (безвозмездные поступления от государственной корпорации развития ВЭБ.РФ) — 430 миллионов рублей;

оснащение школ оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем — 244,1 млн рублей;

вознаграждение классным руководителям — 188,9 миллиона рублей;

оказание медпомощи военнослужащим ВС РФ в период проведения специальной военной операции — 110,7 миллиона рублей;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами — 100,1 миллиона рублей;

обеспечение противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» — 92,3 миллиона рублей;

возмещение расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, ДНР, ЛНР и беженцев, прибывших в Россию в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, — 70,2 миллиона рублей;

предоставление социальных выплат жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания, — 33,4 миллиона рублей.



На зарплаты бюджетников направят 3,6 миллиарда рублей

Что касается расходов, то уточнению и отражению подлежат:

затраты на реконструкцию Горьковского шоссе в Казани — 10,8 миллиарда рублей;

затраты на реконструкцию перрона казанского аэропорта — 3,75 миллиарда рублей (пополам с федеральным бюджетом, — прим. ред.);

субсидии на возмещение части затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации новых инвестиционных проектов — 3,9 миллиарда рублей;

текущие расходы и погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений республики, включая материально-техническое оснащение, предоставление мер социальной поддержки — 3,8 миллиарда рублей;

расходы на проведение социально значимых, научных, культурных и спортивных мероприятий, региональных проектов — 3,1 миллиарда рублей;

расходы на продолжение реализации начатых в предыдущие годы проектов по созданию объектов инфраструктуры индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий — 440 миллионов рублей и т. д.

Отдельно стоит отметить расходы на повышение с 1 июля 2024 года зарплаты бюджетников, о чем объявили вчера, но сумму не назвали. На это выделят 3,6 миллиарда рублей.

Также в программе государственных внутренних заимствований Татарстана предлагается предусмотреть положения о предоставлении в 2024 году госгарантии в рамках реконструкции Горьковского шоссе в связи с предоставлением займа на сумму 12,7 млрд сроком погашения 20 лет АО «Татдортрансинвест» со стороны дочки ДОМ.РФ — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации».

— Государственная гарантия Республики Татарстан предоставляется в обеспечение указанного займа на сумму основного долга и процентов за пользование им в 2024 году на сумму 726,9 млн рублей (в общей сумме порядка 19,2 млрд рублей), — говорится в пояснительной записке.

«Показатели бюджета Татарстана сбалансированы»

Бюджет на следующие два года также претерпит изменения. В 2025 году доходы и расходы увеличатся на 105,4 миллиона, в 2026-м — на 110,6 миллиона, а дефицит останется прежним. Таким образом, прогнозные показатели составят:

2025 год: доходы — 403,69 млрд, расходы — 416,19 млрд, дефицит — 12,49 миллиарда.

2026 год: доходы — 427,51 млрд, расходы — 446,38 млрд, дефицит — 18,8 миллиарда.

— Таким образом, в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, показатели бюджета Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, предусмотренные законопроектом, сбалансированы, — говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту закона.

Дарья Пинегина