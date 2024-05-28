В Госдуме рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Фото: Дарья Пинегина

В России может появиться уголовная ответственность за использование технологии дипфейк в преступных целях. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом сообщают «Известия».

За подмену голоса или изображения человека для совершения таких преступлений как клевета, кража, мошенничество и вымогательство предлагают ввести штрафы до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до семи лет. Сейчас законодательство не предусматривает ответственности за использование дипфейков в преступных целях.

Напомним, в прошлом году комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о введении отдельной уголовной ответственности за распространение так называемых дипфейков — поддельных видеоматериалов, созданных искусственным интеллектом.

Разиль Самигуллин