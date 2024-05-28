Новый закон о пропаганде наркотиков: чем грозит и что думают игроки рынка

Комитет Госдумы во втором чтении одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в литературе и произведениях искусства

Фото: Екатерина Петрова

В марте 2023 года правительство внесло пакет законопроектов, уточняющих понятие пропаганды и незаконного оборота наркотиков. Вчера комитет Госдумы во втором чтении одобрил штрафы до 600 тыс. рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках без соответствующей маркировки. О том, как отразится новый законопроект на книжной и киноиндустрии, — в новом материале литературного обозревателя «Реального времени» Екатерины Петровой.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября

В марте 2024 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенные МВД поправки о пропаганде наркотиков. Авторы документа разрешают демонстрацию или информацию о наркотических веществах в кино, сериалах, книгах и других произведениях искусства только при наличии маркировки. В ней обязательно должна быть указана административная и уголовная ответственность за незаконный оборот запрещенных веществ, а также информация о психических расстройствах и расстройствах поведения и других заболеваниях от употребления наркотических веществ. Только при наличии маркировки информация о наркотиках не будет считаться пропагандой.

Но это еще не все. В книгах, фильмах и сериалах не должно быть вообще никакого упоминания о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Под это правило не подпадают статьи с освещением деятельности правоохранительных органов по борьбе с наркотиками, а также учебная, научная и экспертная деятельность.

А 27 мая Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, которые предусматривают штрафы за распространение и демонстрацию литературы и произведений искусства с информацией о наркотиках, их аналогов и прекурсоров, содержащих наркотические средства растений или психотропных веществ либо их прекурсоров.

Если правонарушение совершит физлицо, то ему будет грозить штраф от 2 до 4 тыс. рублей с конфискацией продукции без маркировки. Должностные лица получат штраф от 10 до 30 тыс. рублей, тоже с конфискацией. Аналогичный штраф будет у ИП или приостановление деятельности на три месяца. Для юридических лиц штраф составит 300—600 тыс. рублей с конфискацией продукции без маркировки или приостановление деятельности на три месяца.

За повторное нарушение в интернете грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, или в размере зарплаты за период от года до двух лет, или исправительные работы в среднем от 180 до 240 часов. Но максимальное наказание в части обязательных работ может доходить до двух лет.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

«Реалистично вводить подобное регулирование только на контент, который будет выпущен после принятия поправок»

Как и в случае с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды, авторы законопроекта не учли мнения игроков рынка. «Законом предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность, но консультаций с участниками отрасли относительно механизмов и сроков реализации заложенных решений не проводилось», — рассказал «Реальному времени» представитель пресс-службы издательской группы «Эксмо-АСТ».

В текущем виде законопроект подразумевает маркировку вообще всего контента, где есть упоминание наркотиков и наркотических средств. То есть во всех книгах должна быть сноска, во всех фильмах и сериалах всплывающая плашка или предупреждение перед началом трансляции. В плане кинопродукции нет объяснения, в каком виде должна быть маркировка. Если это будет всплывающая информация при каждом упоминании, то непонятно, как зритель сможет смотреть, например, фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». А одноименная книга Хантера Томпсона может значительно увеличиться в объеме. Аналогичная ситуация с произведениями американского писателя Уильяма Берроуза.

Больше всего вопросов возникает по стриминговым сервисам, в каталогах которых сотни тысяч произведений. По закону (если его примут), этот массив данных нужно проверить и промаркировать.

— На данный момент нет ни открытых данных, ни готовых технологий, которые позволили бы проверить десятки миллионов единиц контента за такой краткий срок. При этом в текущей редакции законопроекта нет четких критериев для определения пропаганды наркотиков и требований, как должно выглядеть такое предупреждение, — сообщил «Реальному времени» представитель пресс-службы «Яндекса», в который входят сервисы «Яндекс Музыка», «Кинопоиск» и «Букмейт».

Игроки рынка считают, что выполнить требования закона можно будет лишь в том случае, если маркировать контент, вышедший после 1 сентября 2024 года.

— Новая законодательная инициатива, на наш взгляд, должна регулировать выпуск произведений после 1 сентября 2024 года, а на все произведения, выпущенные до этой даты, нанесение соответствующей маркировки может происходить по требованию регулирующих органов. Это исключит распространение действия закона на произведения классики и на книги, представляющие культурную и научную ценность, и сделает законодательную инициативу реалистичной для исполнения в необходимые сроки, — сказали в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

Аналогичного мнения придерживаются и в «Яндексе»:

— Реалистично вводить подобное регулирование только на контент, который будет выпущен после принятия поправок. Это позволит адаптироваться к новым требованиям не только платформам, рознице, но и производителям контента. Иначе, например, непонятно, как смогут адаптироваться в такие сроки к новым нормам библиотеки и музеи, — сообщил представитель пресс-службы «Яндекса».

Если же авторы законопроекта предусматривают маркировку вообще всего контента, где есть упоминание наркотических средств, тогда игроки рынка сомневаются в реалистичности его исполнения. К примеру, онлайн-сервисам нужно будет не менее одного года для разработки технического решения и проверки своих каталогов.

— Более короткие сроки исполнения могут привести к массовым претензиям и значительным штрафам регуляторов к игрокам рынка, которые не смогут исполнить требование из-за недостаточного количества времени. Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-сервисов будет пересмотрена в сторону предупреждений — штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов, — отметили в пресс-службе «Яндекса».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».