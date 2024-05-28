«Большинство предприятий не обеспечивает даже минимальные условия биобезопасности»

Ветеринаров тревожат вспышки бруцеллеза в Татарстане, а Россельхознадзор просит поднять штрафы

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

В Татарстане могут построить мясоперерабатывающие предприятия с санитарными бойнями. Поскольку в России сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация, такие производства нужно создать у себя в республике. Это позволит утилизировать больной скот в регионе, а не возить его на убой за 2 тысячи километров в Дагестан, как это было с 6 тысячами коров, зараженных бруцеллезом. Эту и другие проблемы ветеринарной безопасности обсудили сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при нем.



Одно животное может привести к потере всего стада



«Сегодня нам угрожают африканская чума свиней, ящур, птичий грипп, бруцеллез и другие инфекционные заболевания», — обрисовал ситуацию с особо опасными болезнями животных замначальника Главного управления ветеринарии КМ РТ Габдулхак Мотыгуллин. В частности, по АЧС в России в минувшем году было 12 вспышек, из них половина — среди домашних свиней, по гриппу птиц — 19 вспышек по стране и 8 среди домашних. В Татарстане эти инфекции не выявляли, но были другие.

«Особые опасения у нас вызывает регистрация бруцеллеза КРС, в России данная инфекция получила широкое распространение», — доложил спикер, добавив, что с начала года выявлено уже более 103 случаев, а неблагополучными по бруцеллезу объявлены 32 региона. В ПФО — статус неблагополучия получили Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области и Мордовия.

— Татарстан с бруцеллезом столкнулся в прошлом году, до этого последний случай был в 1996 году, то есть почти 30 лет мы были благополучными, — подчеркнул замглавы ведомства.

Татарстан с бруцеллезом столкнулся в прошлом году, до этого последний случай был в 1996 году, то есть почти 30 лет мы были благополучными. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В текущем году 3 очага были обнаружены в личных подсобных хозяйствах Кайбицкого, Зеленодольского и Сармановского районов. Причина — несанкционированный ввоз животных неизвестного происхождения. Заболевание проявляется не сразу и не имеет явных клинических признаков. Но одно больное животное может инфицировать большое поголовье. Все это можно предотвратить, соблюдая ветеринарно-санитарные правила.

«Сильно беспокоит деятельность предпринимателей по перепродаже скота»

— Практика показывает, многие руководители сельхозорганизаций не учитывают, что, не уделяя внимания защите предприятий, допуская несанкционированный ввоз животных, можно потерять все стадо, — посетовал замглавы Управления ветеринарии.

Инфекция, по его словам, может попасть с обслуживающим персоналом, транспортом: молоковозами и скотовозами. В случае если животные доставляются без сопроводительных документов. «Минимальные требования — сплошное ограждение, дезинфекционный барьер, санитарный пропускник. Подавляющее большинство наших предприятий по содержанию КРС не обеспечивают даже эти минимальные условия биобезопасности, прописанные в ветправилах».

Многие руководители не уделяют внимания защите предприятий, допуская несанкционированный ввоз животных, посетовал замглавы Управления ветеринарии. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Еще одна проблема — отсутствие карантинных помещений. Ввозимый скот должен отправляться на карантин, его надо проверять на инфекции. До завершения всех этих мероприятий, скот в основное стадо выпускать нельзя. Поэтому нужны отдельные карантинные площадки.

В республику ввозится много скота, основная задача — не допустить больного поголовья. Поэтому ветеринары не согласовывают ввоз животных из неблагополучных регионов. Проверяют поступивший скот, обязывают соблюдать карантин, вакцинируют.

— Нас очень сильно беспокоит деятельность некоторых предпринимателей по перепродаже скота. Они осуществляют несанкционированный ввоз животных, в том числе из неблагополучных регионов. Для минимизации рисков совместно с сотрудниками ДПС организованы дежурства специалистов Управления ветеринарии и Россельхознадзора на двух стационарных постах. Это пост «Малиновка» в Верхнеуслонском районе и пост «Тула» на автодороге Москва — Уфа.

Дежурство на дорогах республики ветеринары продолжат, но основной упор все-таки намерены сделать на разъяснительную работу с владельцами животных. Отвечая на вопрос эксперта КФУ, Габдулхак Мотыгуллин рассказал о вакцинации животных против опасных болезней. Против АЧС вакцины пока нет, хотя исследования по ее разработке ведутся. По ящуру препараты есть, и ими пользуются многие предприятия. «По бруцеллезу вакцина есть, но пока не очень хорошая. Регионы, которые вакцинировали скот, крайне не рекомендуют», — отметил докладчик. Институты продолжают работать в этом направлении, в том числе и татарстанские вузы.

В республику ввозится много скота, основная задача — не допустить больного поголовья. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«За нарушения правил перевозки от 10 до 20 тысяч — это смешно!»

Обеспокоены эпизоотической ситуацией и в Управлении Россельхознадзора по РТ. Как сообщил руководитель ведомства Ильнур Галеев, после трех десятков лет благополучия начиная с прошлого года в Татарстане выявили уже 5 очагов бруцеллеза. Ликвидировали свыше 6 тысяч голов КРС, отправив их на убой. Высокопатогенный птичий грипп стал причиной уничтожения более 200 тысяч птиц. Инфекцию выявили на Лениногорской птицефабрике, причина вспышки — несоблюдение санитарных правил.

В ходе проверок специалисты Россельхознадзора выявляют массу нарушений ветеринарного законодательства, однако указания часто не исполняются или исполняются не полностью. При этом минимальный размер штрафов не стимулирует предпринимателей должным образом, посетовал спикер. Поэтому в управлении просят татарстанских депутатов выступить с законодательной инициативой — внести изменения в КоАП РФ и увеличить величину денежных санкций.

— Основные нарушения, из-за которых происходит распространение болезней, можно по трем пальцам пересчитать. Это нарушение правил карантина, где штрафы даже на юрлиц составляют от 10 до 20 тысяч — это несерьезно! Второе — сокрытие сведений о внезапном падеже — от 10 до 150 тысяч на юрлицо. И третье — за нарушения санитарных правил перевозки — от 10 до 20 тысяч, опять же это смешно! — привел пример Ильнур Галеев.

Кроме того, учитывая напряженную эпизоотическую ситуацию в России, по таким заболеваниям, как бруцеллез или лейкоз, по его словам, необходимо принять и другие меры. К примеру, создать в Татарстане мясоперерабатывающие предприятия, оборудованные санитарными бойнями, осуществляющими убой.

— Азат Киямович, с этой проблемой мы столкнулись в этом году, когда забивали скот. Нам пришлось забить 6,5 тысячи голов коров, но мы увозили их в другие субъекты. А это тоже опасно, когда машина движется от Татарстана в Дагестан более 2 тысяч километров, только бог знает, куда водитель может свернуть. Это очень опасно и грозит распространением болезни! — предупредил руководитель ведомства, добавив, что в Татарстане таких предприятий нет, а республике необходима хотя бы одна сертифицированная бойня.

Высказал спикер и другое предложение. Один из факторов распространения инфекций среди животных — перевозка скота без сопроводительных документов. При этом ответственность несет собственник груза. «Мы зачастую не можем даже найти этого собственника, он может быть в Оренбургской или Свердловской областях. А у водителя нет документов, ничего нет». По этой причине Галеев призвал наказывать и таких водителей — это тоже поможет остановить распространение болезней.

Другая проблема — в Татарстане нет площадок, куда ветеринары могут вывезти неизвестный скот и поставить на карантин. Есть практика в других субъектах страны, где животных вывозят в определенное хозяйство по договоренности с владельцами.

— Ничего хорошего в этом нет, там свой скот стоит, и мы непонятный скот завозим — это опасно, — убежден Ильнур Галеев.

Кроме того, он просил, чтобы его ведомство привлекали к оценке условий у начинающих фермеров перед выделением бюджетных субсидий: «Сейчас мы не участвуем, но хотели бы».

Падеж есть, забой идет, а биоматериал куда складировать?

Представитель экспертного совета при комитете Дмитрий Волков, задал вопрос по Тукаевскому району, где возникла проблема с вывозом биоотходов у одной агрофирмы в Тлянче-Тамакском поселении:

— Биотермические ямы в округе переполнены. Завод Saria просто так биоматериал не принимает. У Тукаевского ветобъединения есть специализированные машины для перевозки. Как быть? Падеж есть, забой идет, а биоматериал куда складировать? В итоге по полям агрофирмы «Кама» в округе все это раскидывается.

Габдулхак Мотыгуллин пояснил, что строить биотермические ямы сейчас по законодательству запрещено. В 19 районах республики выделены спецмашины для вывоза биоотходов, и среди них есть и Тукаевский.

— В Тукаевском районе много убойных пунктов, наши коллеги их обслуживают. Почему возникают проблемы в Тукаевском районе, мы разберемся. Ранее таких проблем не возникало, — пообещал он. — Когда новый закон приняли, что биотермические ямы строить нельзя, нам стали звонить из других регионов и спрашивать о программе. Но у них нет завода Saria, который может до 700 тонн биоотходов в сутки перерабатывать. По сбору особых проблем не возникает.

В результате депутаты договорились поддержать инициативу по увеличению размера штрафов за нарушения ветеринарных правил и перешли к следующим вопросам. Один из них касался приведения республиканского закона об использовании лесов в соответствие с федеральным законодательством. Часть полномочий муниципалитетов по выдаче разрешений передадут на республиканский уровень. Поддержали татарстанские парламентарии и законодательные инициативы алтайских коллег — о том, чтобы исключить требование об ограждении мест выпаса лошадей и ограничить действие закона о побочных продуктах животноводства хозяйствами с поголовьем свыше 1 тысячи голов КРС.