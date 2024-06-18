Из-за осадков на нескольких улицах в Казани приостановлено движение общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

Из-за осадков на нескольких улицах в Казани приостановлено движение общественного транспорта. Из-за подтопления проезжей части на участках автовокзала и улицы Тукая временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1 и №2, троллейбусных маршрутов №3 и №5, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Также на улице С. Галеева приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а, 7.

Стоит напомнить, что сегодня было приостановлено движение троллейбусов маршрута №1 из-за повреждения контактных сетей на улице Амирхана.

Разиль Самигуллин