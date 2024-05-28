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На повышение зарплат бюджетникам в Татарстане с 1 июля направят 3,6 миллиарда рублей

14:14, 28.05.2024

На повышение зарплаты бюджетников в Татарстане выделят 3,6 млрд рублей. Такие данные содержатся в законопроекте по поводу изменения бюджета в 2024—2026 годах. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной проверке.

Стоит отметить, что повышение заработной платы бюджетников планируется с 1 июля 2024 года. В последний раз зарплаты бюджетников в РТ поднимали в сентябре 2022-го

Последнее повышение зарплат работников бюджетной сферы по России было в 2023 году, тогда было выделено около 190 млрд рублей. Также было выделено порядка 30 млрд рублей из федерального фонда ОМС, чтобы увеличить зарплаты медицинских работников.

Разиль Самигуллин

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