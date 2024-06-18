«Без отключения водоснабжения»: в Казани за 137,5 млн рублей реконструируют водопровод по улице Камалеева

Фото: Максим Платонов

Казанский «Водоканал» направит 137,5 миллиона рублей на реконструкцию водопровода по улице Камалеева от улицы Н. Жиганова до улицы Сахарова. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется не только заменить лежащие в этом месте трубы, но и благоустроить территорию. Выполнить работы необходимо в течение трех месяцев с даты заключения договора.

— Размещен конкурс на определение подрядной организации, срок выполнения работ, согласно конкурсной документации, — 3 месяца с даты заключения договора. Проектом предусмотрена реконструкция водопровода диаметром 700 мм, протяженностью 813 п. м. Работы будут вестись без отключения от услуг водоснабжения абонентов, — сообщили в пресс-службе «Водоканала».

В октябре 2023 года на этом же участке меняли водовод. На проведение работ направили более 142,7 миллиона рублей.

Елизавета Пуншева