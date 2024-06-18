Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 1 млрд рублей таможенных платежей

Фото: Максим Платонов

Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 1 млрд рублей таможенных платежей и утилизационного сбора, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

С января по май 2024 года таможенники в Татарстане оформили 3 945 таможенных приходных ордеров (ТПО) на автотранспортные средства, которые были ввезены физическими лицами для личного пользования. Сумма уплаченных таможенных платежей и утилизационного сбора составила 1 миллиард 85 миллионов 320 тысяч рублей.

В основном физическими лицами ввозились транспортные средства из Китая и Республики Корея: KIA, Hyundai, Geely, Exeed, Changan, Lixiang, Zeekr. В аналогичном периоде прошлого года было оформлено 2 565 ТПО на ввозимые автомобили, а сумма уплаченных таможенных платежей составила 55 миллионов 241 тысячу рублей.

Стоит подчеркнуть, что в начале года рост экономики Татарстана замедлился по сравнению с показателями 2023 года. Однако первый квартал по доходам продемонстрировал позитивную динамику. Тем не менее Минниханов выразил беспокойство из-за снижения поступлений по налогу на прибыль, которые составили 5 млрд рублей к уровню аналогичного периода прошлого года.

Разиль Самигуллин