В Татарстане планируется открыть 67 мест отдыха у воды

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжают подготовку к пляжному сезону. В этом году уже оборудовано 56 пляжей, а всего планируется открыть 67 мест отдыха у воды. Об этом сообщил Юрий Венедиктов, главный государственный инспектор по маломерным судам.

— Пляжи будут доступны в 46 муниципальных районах Татарстана, а также на территориях баз отдыха и ведомств, санаториев и детских оздоровительных лагерей. Всего планируется открыть семь ведомственных пляжей, один пляж на территории санатория и два на участках детских оздоровительных лагерей, — отметил он.

Венедиктов также рассказал, что ожидается декларация еще на два пляжа. Муниципальный пляж «Локомотив» откроют в Казани, а пляж на базе отдыха «Икар» — в Лаишевском районе.

Также госинспектор отметил, что сейчас нельзя использовать водные объекты для купания.

— В целом сейчас обстановка на водных объектах республики становится напряженной, погода постепенно стабилизируется, перешла за 20—25 градусов. Однако сейчас использовать водные объекты для купания пока нельзя, — подытожил он.