В России повысили порог ущерба за нарушение авторских прав

Фото: Динар Фатыхов

Госдума в третьем чтении приняла поправку в уголовный кодекс, которая увеличивает порог ущерба в делах о нарушении авторских и смежных прав.



Поправка была внесена в парламент правительством в январе этого года. Сейчас крупным ущербом в таких делах считается сумма свыше 100 тыс. рублей, а особо крупным — свыше 1 млн рублей. Принятый закон повышает эти пороги до 500 тыс. и 2 млн рублей соответственно.

Кроме того, закон изменяет порог ущерба и по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Крупным размером в таких преступлениях будет считаться ущерб свыше 1 млн рублей вместо нынешних 250 тыс., а особо крупным — 4 млн рублей (сейчас — 1 млн).

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Рената Валеева