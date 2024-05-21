Задержан Энгель Фаттахов, новый рынок на «Компрессорном», аномальные скачки температуры
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 мая.
- Бывший вице-премьер Татарстана, экс-глава республиканского Министерства образования и Актанышского района Энгель Фаттахов сегодня получил статус подозреваемого во взятке на сумму почти в 22 млн рублей. Как сообщают источники «Реального времени», дело против него возбудил лично Валерий Липский, глава Следкома по РТ. Предполагаемое преступление было совершено в тот период, когда Фаттахов оставил пост в правительстве Татарстана и вновь возглавил родной район. Причем о передаче денег речи не идет. По версии правоохранителей, взятку он получал стройматериалами и услугами по реконструкции своего жилого дома в Актаныше в 2018—2020 годах в обмен на содействие представителям одной коммерческой фирмы в получении бюджетных контрактов
- Европейский союз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. При этом 90% средств будут направлены Вооруженным силам Украины.
- Как выяснило «Реальное время», в Казани на транспортно-пересадочном узле «Компрессорный» скоро появится новый рынок. Торговые павильоны на углу Сибирского тракта и улицы Халитова, рядом с «Мегой», уже почти полностью демонтировали.
- В Южном военном округе начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Личный состав отрабатывает получение специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к пускам.
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с главными редакторами татарстанских СМИ заявил, что республика активно ищет новые рынки сбыта. По его словам, сейчас необходимо дружить с исламским миром. Мухаметшин также отметил, что Татарстан продолжает успешно производить гражданскую продукцию, а экономика республики, несмотря на санкции, выдержала, показав рост на 3,3%.
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- Аномальные скачки температуры, наблюдаемые в Татарстане, скоро сменит стабильная теплая погода. Повышение среднесуточных показателей температуры начнется с выходных, рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
- Ремонт моста «Миллениум» в Казани идет с опережением графика. Уже выполнено 60% работ. Ожидается, что все мероприятия завершат в направлении от центра к проспекту Амирхана уже в июле, а не в августе, как планировалось ранее.
- В Казани растет посещаемость торговых центров после критического падения трафика в разгар пандемии. Хотя возвращения к доковидным временам пока не произошло, в первом квартале 2024 года посещаемость ТЦ выросла на семь пунктов. Такая динамика обусловлена открытием новых магазинов, объясняет для «Реального времени» полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.
- Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов был переизбран на новый срок председателем Союза журналистов Татарстана. Эту должность он занимает с 2019 года.
- Также в Казани прошел съезд Союза журналистов Татарстана, где обсудили основные достижения республиканских СМИ за 5 лет, вспомнили условия работы в период пандемии и предложили способы решения главной проблемы отрасли — нехватки кадров.
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- Арбитражный суд Поволжского округа 21 мая оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе в пересмотре судебного акта о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рустама Хакимова.
- По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Позже данный факт подтвердили в военном суде. Его подозревают в мошенничестве на 100 млн рублей.
- Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Национальная хоккейная лига сохранит запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию. Таким образом, россияне, выступающие в НХЛ, не смогут привезти заветный трофей на родину в случае победы своей команды.
- Утром 21 мая стало известно, что накануне вечером скончалась известный казанский журналист Лидия Кирьянова, известная под псевдонимом Лика Исаева. Ей было 53 года. Прощание с ней пройдет 23 мая в 10:00 в хосписе на улице Братьев Батталовых, 16.
Ключевые события 818-го дня специальной военной операции на Украине:
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 беспилотных летательных аппарата, 523 зенитных ракетных комплекса, 16 114 танков и других боевых бронированных машин, 1 306 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 872 единицы специальной военной автомобильной техники.
Рената ВалееваОбщество