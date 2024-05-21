Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине

Европейский союз одобрил использование доходов от активов Центрального банка России, которые были заморожены, сообщает RT с отсылкой на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. По информации издания, эти средства будут направлены на помощь Украине.

— Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине... 90% достанется ВСУ. Россия должна возместить ущерб, — заявил глава МИД.

Напомним, Международный валютный фонд сообщил, что планы западных стран по использованию российских активов могут подорвать мировую валютную экономику.

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