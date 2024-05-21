Суд отказал бывшему топ-менеджеру «Татфондбанка» в пересмотре решения о привлечении к субсидиарной ответственности

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Поволжского округа 21 мая 2024 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе в пересмотре судебного акта о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рустама Хакимова.

Ранее к субсидиарной ответственности, помимо Рустама Хакимова, также были привлечены семь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар банка Роберт Мусин и экс-член правления банка Роза Якушкина. Потенциальный размер ответственности — более 129 млрд рублей.

Основанием для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что банк «неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов, что привело к полной утрате собственного капитала».

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Луиза Игнатьева