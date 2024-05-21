Получил взятку путем реконструкции дома? За что Липский возбудил дело против экс-вице-премьера Фаттахова

Фото: Максим Платонов

Бывший вице-премьер Татарстана, экс-глава республиканского Министерства образования и Актанышского района Энгель Фаттахов сегодня получил статус подозреваемого во взятке на сумму почти в 22 млн рублей. Как сообщают источники «Реального времени», дело против него возбудил лично Валерий Липский, глава Следкома по РТ.



В СК и МВД Татарстана информацию об уголовном деле не комментируют. И факт задержания VIP-подозреваемого пока не подтверждают. В данный момент по месту его жительства — в Актаныше, проводятся обыски, уверяют близкие к силовикам источники.

Предполагаемое преступление было совершено в тот период, когда Фаттахов оставил пост в правительстве Татарстана и вновь возглавил родной район. Причем о передаче денег речи не идет. По версии, правоохранителей взятку он получал стройматериалами и услугами по реконструкции своего жилого дома в Актаныше в 2018—2020 годах в обмен на содействие представителям одной коммерческой фирмы в получении бюджетных контрактов. Одним из них источник нашего издания называет договор субподряда под 30 млн рублей на реконструкцию здания молодежного центра в Актанышском районе.

Энгелю Фаттахову в июне будет 63. По первой профессии — инженер-механик, получил он ее в Казанском сельхозинституте, там же учился в аспирантуре. Работу по основной профессии совмещал с партийной карьерой. За первую рабочую десятилетку, начиная с 1983-го, успел потрудиться в родном Актанышском районе инженером сельхозтехники, вторым секретарем райкома ВЛКСМ, инженером управления сельского хозяйства и райсельхозхимии, а также секретарем парткома в колхозе и даже преподавателем в Казанском сельхозинституте.



В 1993-м получил пост первого заместителя главы администрации Актанышского района, через 2 года ушел в Сармановский район на пост заместителя, а 1998-м вернулся в Актаныш уже главой администрации. Рулил районом 14 лет, после чего неожиданно для многих в 2012-м пересел в кресло министра образования и науки Татарстана и занимал его 5 лет. При этом 4 года, наряду с министерскими обязанностями, выполнял работу вице-премьера республики. А в 2017-м вернулся в Актаныш — год руководил исполкомом, потом был избран главой района.

Муниципальную службу Энгель Фаттахов оставил в 2022-м. Однако до настоящего времени он остается депутатом райсовета. А еще руководит ООО «Агрофирма «Чишме», которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур.

В Верховном суде Фаилу Камаеву не удалось добиться освобождения из СИЗО. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, что фабула дела против бывшего вице-премьера и актанышского главы схожа с делом главы Тукаевского района Фаила Камаева, который уже находится в СИЗО. По версии следствия, в 2022 году Камаев получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома на общую сумму более 1,3 млн рублей. А взамен писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.

Один из источников «Реального времени» уверяет — схожесть дел Фаттахова и Камаева неслучайна: якобы оперативной разработкой занимались одни и те же сотрудники экономической полиции. Другой источник делится чуть отличной информацией — дело против бывшего вице-премьера Татарстана возбуждено по заявлению представителя актанышской стройфирмы.