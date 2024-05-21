Ремонт моста «Миллениум» завершен на 60%

Фото: Анна Сейтумерова

Ремонт моста «Миллениум» в Казани идет с опережением графика. Уже выполнено 60% работ. Ожидается, что все мероприятия завершат в направлении от центра к проспекту Амирхана уже в июле, а не в августе, как планировалось ранее, сообщили в мэрии.

Капитальный ремонт первой половины моста провели в прошлом году. Это первый ремонт моста за 20 лет его эксплуатации. В ходе работ сняли прежнее асфальтобетонное покрытие, провели полную очистку наружной гидроизоляции до металлоконструкции. После этого началась укладка нового защитного слоя. Этот слой имеет трехслойное покрытие для предотвращения коррозии. В комплексе заменят освещение и восстановят подсветку.

Кроме того, для безопасной покраски конструкций с 1 июня до 5 июня вводится ограничение движения по участку улицы Подлужной от улицы Толстого до моста.

Напомним, второй пролет «Миллениума» в Казани закрыли на ремонт 2 апреля. Для движения автомобилей полностью перекрыта часть моста в направлении улицы Сибгата Хакима.

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Разиль Самигуллин