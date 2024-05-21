Елена Стрюкова: «Доля вакантных площадей в торговых центрах увеличилась до 15%»

Обзор рынка торговой недвижимости Казани за первый квартал 2024 года

Фото: Максим Платонов

В Казани растет посещаемость торговых центров после критического падения трафика в разгар пандемии летом 2020 года. Хотя возвращения к доковидным временам пока не произошло, в первом квартале 2024-го посещаемость ТЦ выросла на 7 пунктов. Положительная динамика обусловлена открытием новых магазинов, объясняет в авторской колонке для «Реального времени» полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Торговая недвижимость: индикаторы рынка



Совокупное предложение в сегменте торговые центры* — 1,13 млн кв. м.

Уровень вакансии — 15%.

Открыто новых магазинов — 12.

В торговых центрах Казани завершается замещение международных операторов, которое привело к ротации текущих арендаторов и обновлению концепций существующих магазинов. Это связано с изменением потребностей и предпочтений потребителей, а также с появлением новых игроков на рынке.

Доля вакантных помещений в качественных объектах на конец первого квартала 2024 года увеличилась на 1 пункт и составила 15%. Темпы открытия новых магазинов в первом квартале традиционно существенно ниже, чем в конце года: 12 новых открытий, против 27 за четвертый квартал 2023 года.

В торговых центрах Казани завершается замещение международных операторов, которое привело к ротации текущих арендаторов, отметила Елена Стрюкова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Посещаемость

После критического падения посещаемости торговых центров летом 2020 года, показатель продолжает стабильно восстанавливаться. Однако возвращения к показателям 2019 года пока не происходит. В первом квартале 2024 года посещаемость показала рост на 7 пунктов к аналогичному показателю в 2023 году. В сравнении с 2019 годом падение посещаемости составляет 25%.

Открытие новых магазинов улучшает показатели посещаемости. Однако онлайн-продажи берут свое. Посещение торгового центра сейчас воспринимается, как выход за чем-то необходимым, проведение времени с детьми, организация совместного досуга, поход в кино.

Открытие новых магазинов улучшает показатели посещаемости. Елена Стрюкова

После критического падения посещаемости ТЦ летом 2020 года, показатель продолжает стабильно восстанавливаться. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новости на рынке торговой недвижимости

Открытие магазина FUN DAY в ТЦ «Мега» на площадях, ранее занятых брендами компании Inditex.

На площадях H&M в ТЦ «Южный» в третьем квартале 2024 года откроется бренд NEW YORKER.

В первом квартале 2024 года стало известно о крупной сделке «Мегамаркета» с «Газпромбанком», новым владельцем торговых центров «Мега». Маркетплейс планирует арендовать всю свободную площадь магазинов IKEA в 11 регионах России. В Казани магазин-склад откроется до конца текущего года.

Gloria Jeans планирует реновировать свои региональные магазины в рамках новой концепции, увеличив их площади. Кроме того, этот оператор анонсировал открытия 50—100 магазинов нового бренда Ready! Steady! Go!

O’Stin анонсировала запуск нового молодежного бренда одежды Face Code — открытие первых 10 магазинов намечено в 2024 году.

Бренд женской одежды SAVAGE планирует расширение партнерской сети до 30 магазинов.

Немецкий бренд Bulmer намерен открыть около 30 новых магазинов одежды в 2024 году.

Melon Fashion Group подала заявку на регистрацию товарного знака Love Republic Beauty, под которым планирует выпускать уходовую и декоративную косметику.

Zolla запускает новый бренд Nice&Easy. Открытие магазинов запланировано в этом году. В торговых центрах Казани завершается замещение международных операторов. Елена Стрюкова

В сравнении с 2019 годом падение посещаемости ТЦ Казани составляет 25%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прогнозы рынка



Ретейлеры, уделяющие внимание развитию своего бизнеса и адаптации форматов к изменяющимся рыночным условиям, могут более успешно конкурировать и завоевывать доверие потребителей. Так, ряд федеральных торговых компаний создают специальные мини-форматы своих магазинов для открытия в районных торговых центрах. Такие ретейлеры получат преимущества в связи с большим покрытием территории страны.

Самыми быстро развивающимися ретейлерами на региональном рынке по итогам первого квартала стали Gloria Jeans, бренды компании Melon Fashion Group и Lime.

Доля российских игроков в структуре арендаторов ТЦ продолжит расти. В связи с постепенным ростом ставок аренды продолжится ротация текущих арендаторов и обновление концепций магазинов, открытых 5—10 лет назад.

Продолжится рост доли wellness-арендаторов в составе ТЦ. Termoland, DDX, Spirit и другие операторы термальных комплексов и бюджетного фитнеса с удовольствием рассматривают предложения об аренде помещений в составе торговых центров.



*Торговые центры общей площадью свыше 3 тысяч кв. м.

