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Скончалась известный казанский журналист Лика Исаева

08:50, 21.05.2024

Утром 21 мая стало известно, что накануне вечером скончалась известный казанский журналист Лидия Кирьянова, известная под псевдонимом Лика Исаева. Ей было 53 года.

Лика посвятила себя «Комсомольской правде» и изданию «Казанские ведомости».

Сообщается, что о дате и месте прощания известят позднее.

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