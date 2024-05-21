Скончалась известный казанский журналист Лика Исаева
Утром 21 мая стало известно, что накануне вечером скончалась известный казанский журналист Лидия Кирьянова, известная под псевдонимом Лика Исаева. Ей было 53 года.
Лика посвятила себя «Комсомольской правде» и изданию «Казанские ведомости».
Сообщается, что о дате и месте прощания известят позднее.
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