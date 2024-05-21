В Южном военном округе начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

Фото: Татьяна Демина

В рамках первого этапа учений в Южном военном округе ракетные соединения отрабатывают задачи по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявления Министерства обороны.

Личный состав отрабатывает получение специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к пускам.

Кроме того, личный состав ВКС отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал». В рамках учений проводятся вылеты в назначенные районы патрулирования.

Напомним, что учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия Владимир Путин анонсировал 9 мая. Сообщалось, что учения будут проходить в три этапа.

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Разиль Самигуллин