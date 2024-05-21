Юрий Переведенцев о погоде: «В этом году России сильно не везет»

Фото: Максим Платонов

Аномальные скачки температуры, наблюдаемые в Татарстане, скоро сменит стабильная теплая погода, а повышение среднесуточных показателей температуры начнется с выходных. Об этом «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.

Причиной скачков температур является арктическое вторжение и Северная Атлантика

По словам эксперта, май выдался таким неустойчивым по причине того, что в первую половину месяца на погоду влияло арктическое вторжение и ветра Северной Атлантики — именно поэтому наблюдались заморозки и осадки. Он добавил, что майская норма осадков в 36 мм была выполнена.

В настоящее время погода неустойчива, потому что мы находимся под влиянием антициклона.

Второй причиной аномальной погоды является то, что территория республики оказалась под влиянием антициклона.



— Через нашу территорию пройдут атмосферные фронты, которые приведут к тому, что в среду и четверг у нас температура понизится, да и в пятницу ночью низкой будет. Завтра возможно небольшое выпадение осадков. Однако в субботу и воскресенье начнется потепление, — резюмировал профессор.



Юрий Переведенцев сообщил, что по климату в Казани и в целом в Татарстане приход лета планируется на 26 мая. Это значит, что средняя температура к этому времени должна перейти к стабильным 15 градусам тепла. В настоящее время мы недобираем до климатической нормы, сейчас она должна быть 14 градусов, в первой декаде мая она также была ниже нормы.

Аномальные перепады температур охватили всю европейскую часть России

Профессор подчеркнул, что заморозки приносят вред посевам, цветущим ягодным кустарникам, яблоням. Он напомнил о так называемом вегетационном периоде, когда среднесуточная температура переходит в устойчивую отметку в 10 градусов. В настоящий момент идет задержка этой процедуры.

Такие аномальные погодные условия охватили всю европейскую территорию России, сообщил Юрий Переведенцев. В некоторых регионах последствия оказались хуже, поскольку наблюдались ураганы и шквалы. Такая неустойчивая погода установилась на большой части территории России.

— Вообще, я считаю, что в этом году России сильно не везет. В европейской части холодно, в Сибири идут сплошные наводнения. Уже там начинаются и пожароопасные обстановки. Какой-то неудачный месяц, так скажем, — выразил мнение профессор.

Прогноз погоды на лето

В завершение метеоролог рассказал, что, согласно прогнозам Гидрометцентра России, в июне погода ожидается в пределах климатической нормы, а именно 18 градусов тепла и 57 мм осадков.

В июле прогнозируется жаркая и сухая погода — 21 градус и 63 мм осадков, в конце лета в августе ожидается 18 градусов и 54 мм осадков. Юрий Переведенцев добавил, что эти прогнозы могут быть скорректированы.

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Разиль Самигуллин