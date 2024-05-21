Фарид Мухаметшин: «Мы сейчас заняты больше тем, куда продать ту продукцию, которую делаем в Татарстане»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан активно ищет новые рынки сбыта, так как «Европа скукожилась», заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с главными редакторами татарстанских СМИ, приуроченной ко Дню печати в республике. По его словам, сейчас необходимо дружить с исламским миром. Подробнее — в материале «Реального времени».

339 печатных СМИ, 205 электронных изданий, 60 каналов

Всего, по данным Роскомнадзора по РТ на начало 2024 года, зарегистрировано 678 СМИ, редакции которых располагаются на территории республики:

339 печатных СМИ, из них на русском языке — 170 газет и 111 журналов, на татарском языке — 112 газет и 39 журналов. Пять газет выпускаются на чувашском языке, еще две — на удмуртском.

60 каналов и телепрограмм, из них на русском языке — 52, на татарском — 37.

67 радиоканалов и радиопрограмм, из них на русском — 61, на татарском — 34

205 электронных изданий, семь информационных агентств.

— Представьте, какая большая и подготовленная на достаточно высоком уровне армия работников СМИ в нашей республике. А по-другому, я считаю, и быть не может в многонациональной республике с ее огромной экономикой. Все же делаем, несмотря ни на что, — подчеркнул Мухаметшин. — Мы всегда относились с большим вниманием к работе со СМИ. Вы наши проводники, вы наши глаза и уши.

«Объем производства по итогам 2023 года вырос на 3,3%»

Отдельно он затронул экономические показатели республики. По словам спикера Госсовета Татарстана, санкции повлияли на экономику, но она выдержала. Несмотря на ограничения, объем производства по итогам 2023 года вырос на 3,3%. Республика продолжает производить гражданские самолеты, вертолеты, корабли — причем не только для нужд России, но и для других стран.

— Нефть добываем, нефть перерабатываем. Раньше мы добывали до 100 миллионов тонн нефти, а переработки у нас не было, мы все отправляли в соседние субъекты. Они ее перерабатывали и продавали, в том числе нам, в 2—3 раза дороже, — бензин, керосин, масла и другое, — заявил Мухаметшин, подчеркнув, что республика также обеспечивает себя собственными энергетическими ресурсами.



Он озвучил и другие итоги 2023 года для Татарстана. Валовой региональный продукт составил более 4 триллионов рублей — это шестое место по России. Добыча нефти составила более 35 миллионов тонн. Также республика заняла пятое место в стране по сельскому хозяйству и первое — по валовому надою молока. Объем инвестиций в Татарстане превысил 1,1 триллиона рублей.



Другая важная задача — наладить рынки сбыта.

— Мы сейчас заняты больше тем, куда продать ту продукцию, которую делают в Татарстане. Европа закрылась, скукожилась, сжалась, и там мы не можем сотрудничать в силу разных обстоятельств по их причинам. [Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич ради этого вылетает в азиатские и арабские страны, налаживает контакты, — сообщил Мухаметшин.



«У соседей-то нет этого»

Говоря о событиях, которые уже прошли или еще только состоятся, Фарид Мухаметшин упомянул прошедшие выборы и инаугурацию президента России, предстоящую 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также такие масштабные события, как Игры будущего и 15-й Международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Вообще-то, вы счастливые люди, что работаете журналистами и живете в Татарстане. Слава Богу, много всяких мероприятий, которые надо освещать, предварительно людям рассказывать, итоги подвести. У соседей-то нет этого, — заметил спикер парламента Татарстана. И, говоря про только что прошедший KazanForum, отдельно добавил: «С исламским миром надо дружить».

Осенью состоятся очередные выборы в Госсовет Татарстана. В 2025-м жители республики будут выбирать раиса, в 2026-м депутатов Госдумы.

— Как и прежде, рассчитываем на вашу поддержку в информационном сопровождении и достоверном освещении избирательного процесса, — заявил журналистам Фарид Мухаметшин.

«Рождаемость, к сожалению, в Татарстане неважнецкая»

Также он поднял тему привлечения мигрантов.

— Рождаемость, к сожалению, в Татарстане неважнецкая, как и в стране, а у нас такая мощная промышленность. Нам нужны рабочие силы, поэтому мы принимаем у себя мигрантов. Но с ними надо много взаимодействовать и работать, — заявил председатель Госсовета.

Особенно он просил обратить внимание на мигрантов-студентов:

— Приезжают, говорят, что купили лицензию, чтобы не обучаться на бюджетной основе в вузах России и Татарстана, а «профессор мне тройку поставил». При этом сам по-русски не умеет ни говорить, ни лекцию профессора не понимает в силу того, что неподготовленный приехал и не знает русского языка. Принимаем меры, я недавно собирал руководителей вузов, — подчеркнул важность темы Фарид Мухаметшин. — Это же опять наш престиж падает. Спрашиваем у них, откуда приехали. Узбекистан, Таджикистан... А уезжают без знаний. А что ты окончил, какое образование? Казанский университет или энергетический университет, или еще что-то. Что-то у тебя знаний нет. А он не смог освоить материал в силу этих обстоятельств. Надо тоже поинтересоваться этими вопросами, подталкивать и помогать.

1 / 48 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дарья Пинегина