НХЛ в третий раз запретила хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что Национальная хоккейная лига сохранит запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию. Таким образом, россияне, выступающие в НХЛ, не смогут привезти заветный трофей на родину в случае победы своей команды.

Кубок Стэнли — главная награда НХЛ, вручаемая команде-победителю плей-офф. По традиции игроки, завоевавшие трофей, имеют право привезти его к себе домой.

В этом году в полуфиналах за Кубок Стэнли сыграют пары «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз». В составах команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз» выступают российские хоккеисты.

Последний раз Кубок Стэнли привозили в Россию в начале сентября 2021 года. Трофей завоевала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступали трое россиян. Тогда награда побывала в Москве, Уфе и Нижнекамске.

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