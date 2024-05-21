Ильшат Аминов: «Средняя зарплата в 35—40 тысяч не стимулирует к появлению новых имен в прессе»

Председатель Союза журналистов РТ — о нехватке кадров, проблемах и перспективах медийной отрасли

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел съезд Союза журналистов Татарстана, где обсудили основные достижения республиканских СМИ за пять лет, вспомнили условия работы в период пандемии и предложили способы решения главной проблемы отрасли — нехватки кадров. Возглавивший объединение в 2019 году генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов был переизбран на новый срок. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Технологии бессмысленны, если не воспроизводят смыслы»

В последний раз члены Союза журналистов РТ собирались в 2019 году, а в этом — организация отмечает свое 105-летие. Съезд был лишь частью праздничных мероприятий, которые прошли в этот день у здания «Татмедиа». Сотрудники татарстанских газет, журналов, телевидения вышли на улицу, проводили конкурсы, пели песни, а рядом готовились к вручению наград Республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо».

— Мое мнение, печатная пресса еще не сказала своего последнего слова, — отметил председатель Союза журналистов РТ, гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, обойдя часть «СМИшной улицы». — Понятно, что тенденции определенные, но умирают не только печатные, но и электронные издания. Приходят новые форматы, и теперь журналист должен и снимать, и писать, и монтировать, и делать небольшую графику, и выставлять это в интернет, учитывая требования социальных сетей. Такая журналистика нас ждет. Никто не может заглянуть в будущее и сказать, что будет наиболее востребовано в нашей профессии. Но думающий, анализирующий журналист, способный разбираться в огромном информационном море, будет более востребован.

Съезд был лишь частью праздничных мероприятий, которые прошли в этот день у здания «Татмедиа». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас в союзе состоят 933 журналиста республики, на съезд заявилось 67 делегатов, к моменту открытия прибыло 65. Руководитель объединения напомнил, что ежегодный членский взнос составляет всего 200 рублей, тем не менее даже злостных неплательщиков пока не будут исключать из рядов организации. Кроме того, Ильшат Аминов сообщил, что при союзе планируется создать Ассоциацию детской журналистики.

— Только проработав 40 лет, я понял главный смысл работы нашего учителя, декана факультета журналистики Флорита Агзамова, — начал отчет о деятельности организации с лирического отступления глава Союза журналистов РТ. — 40 лет назад я читал его книгу «Гуманизм советской журналистики». Она казалась мне скучной и устаревшей. А теперь я утверждаю: гуманизм — основной принцип нашей профессии!

«Сразу отвечу оппонентам, которые самонадеянно утверждают, что профессия журналиста теряет свою актуальность и главными становятся медиатехнологии», — перешел к актуальным проблемам Ильшат Аминов, приведя в пример SMM-специалистов и пиарщиков. «Слов нет, в условиях становления постинформационного общества они, безусловно, нужны, но это — пусть меня простят за правду — всего лишь обслуживающий персонал. Технологии бессмысленны, если не воспроизводят смыслы, не приближают нас к истине», — убежден он.

«Теперь я утверждаю: гуманизм — основной принцип нашей профессии!» — отметил Ильшат Аминов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Может ли блогер быть журналистом?

Если человек делает развлекательный контент, он обслуживающий персонал, подчеркнул глава Союза журналистов РТ. Но если блогер распространяет общественно важную информацию — он выполняет функцию журналиста. Сейчас глава телеканала ТНВ ведет и свой телеграм-канал. Причем, по его признанию, порой пост написать сложнее, чем сценарий к передаче.

Проблема состоит в том, что в журналистике Татарстана наблюдается деперсонификация — мало новых имен. Ильшат Аминов вспомнил имена Владимира Шевчука, Елены Чернобровкиной, Исмагила Шарафиева, Юрия Николаева, которые были на слуху. Почему не растет их смена?

— Средняя зарплата в 35—40 тысяч не стимулирует к появлению новых имен, — указал председатель, отметив, что одна из задач союза — это повышение материального вознаграждения коллег.

Ильшат Аминов напомнил, что в свое время раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в список пострадавших от пандемии сфер деятельности. Этот призыв в федеральном центре услышали. После этого главе Союза журналистов РТ позвонил ночью президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Салагаев со словами благодарности от всей отрасли.

В свое время Рустам Минниханов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в список пострадавших от пандемии сфер деятельности. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также глава ТНВ вспомнил, как лично объездил редакции республик и поразился одной телестудии, где до сих пор стояло устаревшее оборудование. Проблему удалось решить с помощью письма президенту Татарстана и дальнейшей работы союза.

При этом, отметил Ильшат Аминов, журналистам, которые освещают СВО и собирают сотни тысяч просмотров, не удается присвоить статус военных корреспондентов: «Мы даже застраховать их не можем, хотя они реально рискуют жизнью!» За помощью он обратился с трибуны к руководителю Департамента раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслану Мухарлямову.

Что делать с кадрами?

Пожалуй, самой крупной проблемой, к которой несколько раз возвращались на съезде, остается кадровый вопрос, который профильные образовательные учреждения пытаются решать своими силами. В частности, руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский сообщил, что сейчас в вузе 40% преподавателей — так называемые внешники, то есть практикующие журналисты. Раньше таких менторов было пять-шесть человек, отметил директор.

К слову, начальник отдела по работе со СМИ Альметьевска Наиля Аль-Айюби предложила проводить встречи с мастерами пера и в районах, указав, что многие готовы работать даже за упоминание в СМИ.

Пожалуй, самой крупной проблемой, к которой несколько раз возвращались на съезде, остается кадровый вопрос. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом значительная часть из 100 специалистов, которых ежегодно выпускает школа журналистики, разъезжаются по своим регионам, указал Леонид Толчинский. Многие выбирают федеральные СМИ с большей зарплатой или частные компании. К тому же студенты в школе учатся на платной основе.

— Они никому ничем не обязаны. С нашей точки зрения — какая нам разница, откуда приходит финансирование? — отметил руководитель заведения. — Но с точки зрения развития отрасли — у них есть материальная заинтересованность получить высокооплачиваемое рабочее место. Эта причина становится ключевой. Четыре года они платят за образование и хотят быстро отбить это вложение.

Значительная часть выпускников Высшей школы журналистики разъезжаются по своим регионам, указал Леонид Толчинский. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом медиасреда меняется, что требует перемен и в образовательных стандартах, особенно в IT-дисциплинах. Чтобы КФУ и союз работали сообща, Леонид Толчинский предложил создать попечительский совет школы под руководством ректора университета и председателя Союза журналистов РТ.

При всем при этом в прошлом году среди бюджетников на татарском отделении КФУ не было ни одного нового студента, указал заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Василь Гарифуллин. Он напомнил, что несколько лет назад предполагалось, что за них будет выплачиваться небольшая по тем меркам сумма в 6 млн рублей, но эту строчку вычеркнули. В этом году планируется поступление семи бюджетников на татарское отделение журналистики, и это при общем дефиците кадров.

1 / 51 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов