По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Динар Фатыхов

По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Позже данный факт подтвердили в военном суде. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Ивана Попова обжаловал арест военного, заявив, что он не виновен ни в каких противоправных действиях.

Напомним, в последнее время прогремело несколько уголовных дел относительно чиновников Министерства обороны. В апреле по обвинению во взятке в особо крупном размере был задержан Тимур Иванов.

Так, в мае уголовное дело было заведено в отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

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Разиль Самигуллин