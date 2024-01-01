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День в истории 1 января: 25 лет Еврозоне, день рождения Александра Шадрикова, Новый год

07:00, 01.01.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 января 2024 года

День в истории 1 января: 25 лет Еврозоне, день рождения Александра Шадрикова, Новый год
Фото: коллаж realnoevremya.ru

1 января в России отмечают Новый год — дата установлена в 1700 году Петром I. Также празднуется Всемирный день мира. Два года назад Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью, пять лет назад ФК «Открытие» и «Бинбанк» завершили процесс объединения, 25 лет назад создали еврозону. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».

Кто родился: Нэлла Прусс, Геннадий Емельянов и Азат Бикмурзин

  • 1449 — итальянский государственный деятель Лоренцо Медичи.
  • 1895 — первый директор ФБР Джон Гувер.
  • 1914 — татарский советский композитор Фарид Яруллин.
  • 1919 — советский и российский писатель и общественный деятель Даниил Гранин.
  • 1938 — актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, народный артист России Ринат Тазетдинов.
realnoevremya.ru/Роман Хасаев
  • 1941 — основатель и президент университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс.
  • 1943 — вице-президент Академии наук исламского мира, генеральный директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья (ВНИИУС) Ахмет Мазгаров.
  • 1946 — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва Марат Галеев.
  • 1957 — бывший депутат Государственного совета Татарстана, сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов.
  • 1959 — директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова.
  • 1964 — главный врач Лаишевской центральной районной больницы Елена Коробова.
  • 1965 — руководитель структурного подразделения ПАО«Татнефть» — «Татнефть-Добыча», депутат Государственного совета РТ шестого созыва Рустам Халимов.
  • 1966 — главный врач ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» Ринат Залалдинов.
  • 1967 — казанский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Наиль Исмагилов.
  • 1967 — учредитель и руководитель сети медицинских центров «Айболит» Азат Рызванов.
  • 1968 — руководитель исполкома Сармановского района Татарстана Фандас Валиев.
  • 1969 — директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» Азат Бикмурзин.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 1972 — генеральный директор ООО «Эфир» (телекомпания «Эфир») Гульсия Яхина.
  • 1977 — министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • 1978 — глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов.
  • 1984 — руководитель исполкома Тюлячинского района РТ Ильнур Хамидуллин.
  • 1995 — футболист, бывший игрок казанского «Рубина» Сердар Азмун.

    Кто скончался: основатели электродинамики и вирусологии

    • 1572 — русский государственный и военный деятель, сподручник Ивана Грозного Малюта Скуратов.
    • 1894 — немецкий физик, один из основателей электродинамики Генрих Герц.
    скриншот realnoevremya.ru из видео «Генрих Герц»

    Праздники: Всемирный день мира и День общественного достояния

    • Новый год. Согласно указу Петра I, начиная с 1700 года следовало украсить дома, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом.
    • Всемирный день мира. Праздник романо-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Первым его провозгласил римский папа Павел VI 8 декабря 1967 года. У католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.
    realnoevremya.ru/Максим Кокунин
    • День общественного достояния. Международный неофициальный праздник, отмечаемый с 2004 года. Дата связана с тем, что, согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате.

    События в истории: 150 лет Манифесту о введении всеобщей воинской повинности, 80 лет гимну СССР

    • 1700 — в России введен Юлианский календарь. Он берет начало от древнеримского юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы Юлия Цезаря.
    • 1785 — вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register. В 1788 году она переименована в The Times.
    • 1801 — итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории открыт астероид Церера. Позднее он признан карликовой планетой.
    скриншот realnoevremya.ru из видео «ЧТО СКРЫВАЕТ ЦЕРЕРА? БЛИЖАЙШАЯ КАРЛИКОВАЯ ПЛАНЕТА»
    • 1810 — в России учредили Госсовет.
    • 1874 — в России был издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.
    • 1932 — открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — ГАЗ).
    • 1944 — в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР.
    • 1961 — в СССР была проведена денежная реформа.
    • 1968 — на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время».
    скриншот realnoevremya.ru из видео «История заставок программы «Время»
    • 1983 — началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.
    • 1988 — начало вещания ТНТ.
    • 1997 — начало работы телеканала РЕН ТВ.
    • 1999 — создание еврозоны. Это валютный союз, объединяющий 20 стран Европейского союза, официальной валютой которых является евро.
    • 2010 — холдинг ВГТРК сменил название телеканала «Россия» на «Россия 1», «Спорт» — на «Россия 2», «Культура» — на «Россия Культура» или «Россия К», «Вести» — на «Россия 24».
    • 2017 — Антониу Гутерреш вступил в должность Генерального секретаря ООН.
    • 2017 — в ночном клубе Стамбула произошел теракт, погибли 39 человек.
    • 2017 — в России вступил в силу закон, по которому ежегодно на шесть месяцев будет повышаться пенсионный возраст для чиновников. В итоге пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин — 63 года.
    • 2017 — в России появился новый вид наказания — принудительные работы.
    realnoevremya.ru/Максим Платонов
    • 2018 — перестал существовать Резервный фонд России.
    • 2018 — в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетиков.
    • 2019 — мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора парка Горького, где во время празднования Нового года 13 человек пострадали при обрушении пешеходного моста.
    • 2019 — ФК «Открытие» и «Бинбанк» завершили процесс объединения.
    • 2020 — президент РФ Владимир Путин внес изменения в структуру Федеральной службы судебных приставов (ФССП), введя 20 должностей, которым положены генеральские звания. Шесть территориальных управлений получили такие должности, Татарстана среди них нет.
    • 2021 — в России запретили продавать веселящий газ.
    • 2022 — с 1 января Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью.
    Дарья Пинегина
    Общество Татарстан Шадриков Александр ВалерьевичЕмельянов Геннадий ЕгоровичБикмурзин Азат ШаукатовичГалеев Марат ГадыевичПрусс Нэлла Матвеевна
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