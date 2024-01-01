День в истории 1 января: 25 лет Еврозоне, день рождения Александра Шадрикова, Новый год
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 января 2024 года
1 января в России отмечают Новый год — дата установлена в 1700 году Петром I. Также празднуется Всемирный день мира. Два года назад Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью, пять лет назад ФК «Открытие» и «Бинбанк» завершили процесс объединения, 25 лет назад создали еврозону. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Нэлла Прусс, Геннадий Емельянов и Азат Бикмурзин
- 1449 — итальянский государственный деятель Лоренцо Медичи.
- 1895 — первый директор ФБР Джон Гувер.
- 1914 — татарский советский композитор Фарид Яруллин.
- 1919 — советский и российский писатель и общественный деятель Даниил Гранин.
- 1938 — актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, народный артист России Ринат Тазетдинов.
- 1941 — основатель и президент университета управления ТИСБИ Нэлла Прусс.
- 1943 — вице-президент Академии наук исламского мира, генеральный директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья (ВНИИУС) Ахмет Мазгаров.
- 1946 — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва Марат Галеев.
- 1957 — бывший депутат Государственного совета Татарстана, сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов.
- 1959 — директор Альметьевского татарского государственного драматического театра Фарида Исмагилова.
- 1964 — главный врач Лаишевской центральной районной больницы Елена Коробова.
- 1965 — руководитель структурного подразделения ПАО«Татнефть» — «Татнефть-Добыча», депутат Государственного совета РТ шестого созыва Рустам Халимов.
- 1966 — главный врач ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» Ринат Залалдинов.
- 1967 — казанский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Наиль Исмагилов.
- 1967 — учредитель и руководитель сети медицинских центров «Айболит» Азат Рызванов.
- 1968 — руководитель исполкома Сармановского района Татарстана Фандас Валиев.
- 1969 — директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» Азат Бикмурзин.
- 1972 — генеральный директор ООО «Эфир» (телекомпания «Эфир») Гульсия Яхина.
- 1977 — министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
- 1978 — глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов.
- 1984 — руководитель исполкома Тюлячинского района РТ Ильнур Хамидуллин.
- 1995 — футболист, бывший игрок казанского «Рубина» Сердар Азмун.
Кто скончался: основатели электродинамики и вирусологии
- 1572 — русский государственный и военный деятель, сподручник Ивана Грозного Малюта Скуратов.
- 1894 — немецкий физик, один из основателей электродинамики Генрих Герц.
- 1931 — основатель вирусологии Мартин Бейеринк.
- 2017 — князь Дмитрий Романович Романов, старший в роду Романовых.
Праздники: Всемирный день мира и День общественного достояния
- Новый год. Согласно указу Петра I, начиная с 1700 года следовало украсить дома, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом.
- Всемирный день мира. Праздник романо-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Первым его провозгласил римский папа Павел VI 8 декабря 1967 года. У католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.
- День общественного достояния. Международный неофициальный праздник, отмечаемый с 2004 года. Дата связана с тем, что, согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате.
События в истории: 150 лет Манифесту о введении всеобщей воинской повинности, 80 лет гимну СССР
- 1700 — в России введен Юлианский календарь. Он берет начало от древнеримского юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы Юлия Цезаря.
- 1785 — вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register. В 1788 году она переименована в The Times.
- 1801 — итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории открыт астероид Церера. Позднее он признан карликовой планетой.
- 1810 — в России учредили Госсовет.
- 1874 — в России был издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.
- 1932 — открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — ГАЗ).
- 1944 — в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР.
- 1961 — в СССР была проведена денежная реформа.
- 1968 — на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время».
- 1983 — началось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.
- 1988 — начало вещания ТНТ.
- 1997 — начало работы телеканала РЕН ТВ.
- 1999 — создание еврозоны. Это валютный союз, объединяющий 20 стран Европейского союза, официальной валютой которых является евро.
- 2010 — холдинг ВГТРК сменил название телеканала «Россия» на «Россия 1», «Спорт» — на «Россия 2», «Культура» — на «Россия Культура» или «Россия К», «Вести» — на «Россия 24».
- 2017 — Антониу Гутерреш вступил в должность Генерального секретаря ООН.
- 2017 — в ночном клубе Стамбула произошел теракт, погибли 39 человек.
- 2017 — в России вступил в силу закон, по которому ежегодно на шесть месяцев будет повышаться пенсионный возраст для чиновников. В итоге пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин — 63 года.
- 2017 — в России появился новый вид наказания — принудительные работы.
- 2018 — перестал существовать Резервный фонд России.
- 2018 — в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетиков.
- 2019 — мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора парка Горького, где во время празднования Нового года 13 человек пострадали при обрушении пешеходного моста.
- 2019 — ФК «Открытие» и «Бинбанк» завершили процесс объединения.
- 2020 — президент РФ Владимир Путин внес изменения в структуру Федеральной службы судебных приставов (ФССП), введя 20 должностей, которым положены генеральские звания. Шесть территориальных управлений получили такие должности, Татарстана среди них нет.
- 2021 — в России запретили продавать веселящий газ.
- 2022 — с 1 января Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр болезнью.
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