С 1 января в России запрещено продавать веселящий газ

Закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа (закиси азота), а также его пропаганду в интернете, вступил в силу с 1 января 2021 года.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

duma.gov.ru

Закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью». Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.

Власти всполошились по поводу продаж веселящего газа в феврале 2019 года. К этому времени появились сообщения, что закись азота продают в клубах для опьянения.

Законодательная инициатива о запрете свободной торговли появилась в начале декабря этого года. К концу года новый закон уже подписал президент РФ Владимир Путин.